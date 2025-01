L’Espagne abandonne son dispositif d’aide à l’achat de véhicules électriques

Le congrès espagnol a rejeté le décret royal qui prévoyait l’extension du plan Moves III. Entré en vigueur en 2021, ce dispositif était jusqu’alors considéré comme le principal outil d’aide à l’achat de véhicules électriques. Selon les associations locales, cette décision pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l’industrie.

En Espagne les véhicules électriques ne bénéficieront d’aucune aide à l’achat à partir de cette année 2025. ©AdobeStock

L’Espagne rejoint la liste des pays européens ayant supprimé les aides à l’achat de véhicules électriques. En effet, selon nos confrères espagnols de la Tribuna de Automoción, le plan Moves III, entré en vigueur en 2021, ainsi que la déduction de 15 % jusqu’à 3 000 euros d’impôt sur le revenu des particuliers pour l’achat d’un véhicule électrique, ont finalement été rejetés lors d’un vote par le congrès espagnol.

Ces deux mesures incluses dans le décret royal, qui devaient initialement être prolongées jusqu’au 30 juin 2025, seront donc prochainement supprimées. Par conséquent, les véhicules électriques ne bénéficieront d’aucune aide à l’achat à partir de cette année.

Une décision qui inquiète

À la suite de cette annonce, des associations comme l'Anfac et Faconauto ont exprimé leur profonde inquiétude face à cette situation, qu’elles considèrent comme étant le "pire scénario possible" pour l’industrie. En outre, la suppression de ces mesures pourrait fortement ralentir la transition vers l’électrique, impactant de fait négativement la production, l'emploi et le respect des objectifs de décarbonation.

Avec la mise en place des normes CAFE 2025, de nombreux constructeurs automobiles pourraient être amenés à payer de lourdes amendes s’ils ne respectent pas leurs quotas de ventes de modèles électriques. D’autant que les immatriculations de véhicules "zéro émission" ne représentent pour l'heure que 5,6 % de part de marché en Espagne, un chiffre bien en dessous de la moyenne européenne de 13,6 %.

Les deux associations soulignent donc que "la continuité du plan Moves et la déduction fiscale sont essentielles pour maintenir la compétitivité de l'Espagne en tant que deuxième constructeur automobile d'Europe". Ils exhortent ainsi les partis politiques à agir rapidement pour rétablir ces mesures, affirmant que, sans le soutien du gouvernement, il sera impossible de faire progresser l'électrification du parc automobile espagnol et de garantir la transformation de l'industrie nationale.