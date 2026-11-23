L'émission du JA : financement automobile, les règles du jeu changent

Publié le 23 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ < 1 min de lecture

Quatre experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile afin de faire un point sur l'avancée de la réglementation sur le financement automobile. Ces spécialistes apporteront leur éclairage lors d'une émission diffusée en ligne le mardi 24 novembre 2026, à 10h30.

De gauche à droite : Rémi Legrand, consultant spécialiste du secteur bancaire et des services financiers de Monge Conseil, Solenne Lepage, déléguée générale de l'Association française des sociétés financières (ASF), Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, François Leprince, président du directoire d'Arkea Financements & Services, et Frédéric Grand, directeur du véhicule d'occasion chez le groupe Thivolle. ©JA

La LOA est devenue le moteur du marché automobile. Depuis le 20 novembre 2026, son fonctionnement a pourtant été profondément revu avec la transposition de la directive sur le crédit à la consommation. Affichage d’un TAEG, taux d’usure spécifique, rétractation portée à 14 jours, rachat anticipé facilité : ces règles vont modifier les offres de financement et les pratiques en concession. Quel impact sur la vente automobile ? Le Journal de l’Automobile réunit financeurs et distributeurs pour décrypter les conséquences de la DCC2 sur la construction des offres, la relation client et les parcours de vente : Solenne Lepage, déléguée générale de l'Association française des sociétés financières (ASF),

déléguée générale de l'Association française des sociétés financières (ASF), François Leprince, président du directoire d'Arkea Financements & Services,

président du directoire d'Arkea Financements & Services, Frédéric Grand, directeur du véhicule d'occasion chez le groupe Thivolle,

directeur du véhicule d'occasion chez le groupe Thivolle, Rémi Legrand, consultant spécialiste du secteur bancaire et des services financiers de Monge Conseil. Ne manquez pas cette émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 24 novembre 2026, à 10h30, pour tout comprendre de la nouvelle réglementation sur le financement automobile. Pour assister à la prochaine émission, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !

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