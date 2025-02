L'émission du Club trajectoire durable spéciale fiscalité 2025 : a-t-on atteint le sur-régime ?

Trois experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile, en partenariat avec Mobilians, afin de décrypter la nouvelle fiscalité qui encadre le marché automobile depuis l'adoption tardive du projet de loi de finances 2025 et l'évolution des directives européennes. Ces spécialistes s'exprimeront lors d'une émission diffusée en ligne le jeudi 20 février 2025, à 10h30.

De gauche à droite : Christophe Maurel, président du groupe Maurel et membre de Mobilians, Vincent Salimon, président du directoire de BMW France, et Gérard Leseul, député socialiste de la 5e circonscription de Seine-Maritime. ©Le Journal de l'Automobile

Bonus, malus pour les véhicules neufs mais aussi d’occasion, verdissement des flottes, avantages en nature… La panoplie fiscale 2025 s’annonce très créative.

Mais quelles sont les décisions ? Quels sont les impacts sur le marché et les objectifs recherchés ?

Cette nouvelle édition du Club trajectoire durable vous propose un décryptage complet de la nouvelle fiscalité qui encadre le marché automobile, à l'aide de plusieurs spécialistes réunis en plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile : Christophe Maurel (président du groupe Maurel et membre de Mobilians), Gérard Leseul (député socialiste de la 5e circonscription de Seine-Maritime) et Vincent Salimon (président du directoire de BMW France).

Ils seront les invités d'une émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 20 février 2025, à 10h30.

