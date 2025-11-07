Indice de confiance : les véhicules d'occasion français de retour dans le top 5

Selon l'étude annuelle de CarVertical, la France a retrouvé son rang en 2025. Pour l'éditeur de rapports d'historique, l'Hexagone se classe au cinquième rang des pays où la confiance dans les voitures d'occasion est la plus forte.

CarVertical publie son étude 2025 de l'indice de confiance des voitures d'occasion en Europe. ©Le Journal de l'Automobile

La France signe un come-back. Le pays est effectivement revenu dans le top 5 au classement de la transparence sur les voitures d'occasion, établi par CarVertical. Dans l'édition 2025 de l'étude annuelle, l'obtention d'un indice de confiance de 72,7 permet à l'Hexagone de passer devant le Danemark (51,6).

Les premiers rangs sont occupés par le Royaume-Uni (148,5), l'Italie (106,9), l'Allemagne (81,2) et la Suisse (80,5). Comme le souligne CarVertical dans son analyse des résultats, les marchés les plus transparents pour les voitures d’occasion restent concentrés en Europe de l’Ouest. Il convient de noter des exceptions comme l'Espagne (1,4) et le Portugal (-14,7).

Cet indice est calculé en prenant en compte six critères. CarVertical retient l'âge moyen des véhicules analysés, le pourcentage de compteurs kilométriques trafiqués et le kilométrage moyen falsifié, le pourcentage de véhicules accidentés et le montant relatif des dommages, mais aussi le pourcentage de voitures d’occasion importées sur le territoire.

Une tendance s'affirme : plus un pays importe de voitures ou plus sa situation économique est difficile, plus le risque de fraude au kilométrage et de dommages cachés augmente. Les pays qui se trouvent en haut du classement importent relativement peu de véhicules : Italie (20,6 %), Allemagne (30,2 %), Suisse (35,5 %) et France (31,6 %).

82 444 km de fraude moyenne sur les compteurs

Pour établir son classement, CarVertical s'appuie sur le résultat des requêtes formulées par les clients sur une année. Il en ressortait qu'en France, 2,46 % des voitures consultées présentaient une fraude au kilométrage (contre une moyenne de 4,18 %), soit la sixième meilleure performance mondiale. La Suisse trône avec un taux de 1,63 %.

En moyenne, la falsification portait sur une réduction moyenne de 70 084 km. À l'échelle mondiale, cette valeur s'élevait à 82 444 km. La France figure au cinquième rang dans le registre. À titre de comparaison, CarVertical a constaté des fraudes moyennes de 72 942 km en Allemagne, de 89 407 km en Espagne et de 69 798 km en Italie. Le plus bas étant à 51 845 km en Suisse.

Autre sujet d'analyse : la part des véhicules endommagés et le montant estimé des réparations. Dans les 25 pays étudiés (soit 24 en Europe et les États-Unis), 43,82 % des voitures pour lesquelles un rapport d'historique a été commandé avaient précédemment connu un sinistre. Le montant des réparations se chiffrant en moyenne à 4 388 euros.

En France, cette part se limitait à 37,77 % pour un montant de travaux de remise en état de 3 674 euros en moyenne. Le pays se classant ainsi, respectivement, aux neuvième et onzième rangs sur ces items.