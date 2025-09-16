Flauraud : pourquoi Emil Frey France passe la main

Le premier groupe de distribution automobile, Emil Frey France, va céder Flauraud, distributeur de pièces de rechange qu'il avait acquis en 2016. Il conserve toutefois ses deux autres entités spécialisées dans la rechange indépendante, Barrault et MGA.

Emil Frey France avait racheté Flauraud en 2016. ©Flauraud

Après près de dix ans dans le giron du groupe Emil Frey France, le distributeur de pièces de rechange Flauraud va changer de propriétaire.

En effet, le premier groupe de distribution de France a choisi de vendre Flauraud à FairCap, un fonds basé à Munich (Allemagne). Mais Emil Frey conserve le groupe Barrault et la marque MGA, qu'il avait achetés en 2022.

Créé en 1932 à Aurillac, Flauraud emploie aujourd’hui 363 salariés et s’appuie sur un réseau de 27 magasins en France, alimentés par une plateforme logistique modernisée ces dernières années.

Depuis son intégration à Emil Frey en 2016, le distributeur a bénéficié d’investissements conséquents pour transformer son modèle, renforcer son réseau et adapter son outil logistique à un marché en profonde mutation.

En dépit de ces efforts, l’entreprise auvergnate n’a pas réussi à retrouver de croissance et a même vu son chiffre d’affaires reculer de 14,6 %, à 70 millions d’euros, selon le dernier Top 100 des distributeurs de pièces du Journal de la Rechange et de la Réparation.

"Recréer de la valeur"

Le passage de témoin à FairCap pourrait doter Flauraud des ressources financières nécessaires pour conforter sa position dans un marché de plus en plus concurrentiel. Le fonds s’est en effet spécialisé dans la reprise d’entreprises de taille intermédiaire confrontées à des situations de transformation ou de réorganisation.

"Notre approche est de recréer de la valeur pour des groupes qui ont besoin de prendre un nouveau virage. Flauraud a un vrai potentiel de redéploiement sur un marché présentant des perspectives de croissance pour les acteurs qui sauront s’adapter aux nouvelles attentes de la clientèle", souligne la direction de FairCap.

Emil Frey reste en soutien

Si son actionnariat change, Flauraud ne rompra pas ses liens avec Emil Frey. Le groupe de distribution entend maintenir ses apports à travers plusieurs services. Un soutien qui vise à sécuriser la transition, tant pour les clients que pour les fournisseurs.

"Pour soutenir ce passage de flambeau, Emil Frey France continuerait d’offrir à Flauraud des synergies fortes avec le maintien de l’accès à l’offre de pièces MGA, à la centrale d’achat et au catalogue digital Mecasystems très apprécié de la clientèle", précise la direction de Flauraud.