Experveo muscle son site internet pour mieux épauler les automobilistes

Au terme d'une année de développement, Car Secure, la filiale de BCA Expertise, sort la nouvelle mouture de sa plateforme web. Experveo renforce ainsi sa position de prestataire de services auprès des particuliers, lors d'une transaction de voiture d'occasion ou à la suite d'un sinistre.

Le nouveau site d'Experveo met bien mieux en avant l'écosystème de partenaires. ©Experveo

Le nouveau site internet d'Experveo, la marque de Car Secure, filiale de BCA Expertise, a été mis en ligne. Au terme d'une année de travail de développement, la plateforme digitale se renforce tout en gardant l'esprit originel, celui d'accompagner les automobilistes dans l'acquisition, la gestion au quotidien et la revente d'une voiture d'occasion.

La page d'accueil offre directement ces trois choix à l'internaute, qu'il soit particulier ou gestionnaire de flotte. Ce dernier indique s'il visite en qualité de vendeur, d'acheteur ou de propriétaire d'un véhicule qui rencontre un problème. Alors, il accède à un écosystème de partenaires sélectionnés "pour délivrer une kyrielle de services".

Parmi les sociétés référencées se trouvent Trustoo pour proposer de l'inspection automobile avant une transaction, Autoviza pour fournir des rapports d'historique et Assercar, le réseau de 2 000 garages agréés pour réaliser des diagnostics poussés. Surtout, Experveo intègre désormais les prestations auparavant proposées sous la marque Flexicare, pour offrir un accompagnement complet en cas de litige automobile.

S'adapter aux nouvelles formes de concurrence

La filiale de BCA Expertise avait la nécessité de rafraîchir l'environnement d'Experveo pour attirer des clients et résister aux diverses formes de concurrence, tout spécifiquement sur le créneau de la revente de voitures. En plus d'une décennie d'existence, Experveo a notamment vu émerger des plateformes d'accompagnement à la revente de voitures, comme Carizy ou l'ancienne version de CapCar.

Les franchises de revente en CtoC ont été contactées et des tests ont été menés pour évaluer la possibilité d'une coopération. Sans succès. "Ce sont des modèles de fonctionnement différents du nôtre. Chez BCA Expertise, les experts sont salariés et ont des méthodes de travail qui ne s'accordent pas avec les pratiques de ces enseignes", retient Martine Rizk, directrice de Car Secure.

Cela témoigne aussi de la limite que l'équipe dirigeante d'Experveo s'impose. Il n'y a pas l'ambition de s'impliquer sur l'intégralité de la chaîne de valeur. "La confiance est un enjeu majeur dans le commerce de voitures d'occasion. Nous voulons d'abord aider les consommateurs à fiabiliser leur achat", ajoute la responsable.