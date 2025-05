Diane Strauss, T&E : "La question de développer une offre de recharge sociale se pose" 

Durant un colloque explorant le sujet de l’électrification de la mobilité en France, qui s'est tenu à Paris le 22 mai 2025, Diane Strauss, directrice France de Transport & Environnement, a évoqué la piste d’une offre de recharge sociale, en marge des objectifs de décarbonation d’ici à 2035 et au-delà.

Diane Strauss, de T&E France, participait au colloque organisé par Leonard, le 22 mai 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Alors que le sujet du leasing social revient sur la table, Diane Strauss, directrice France de Transport & Environnement, a rappelé qu'un autre enjeu porte sur l’accès aux bornes.

Pour elle, au-delà de la nouvelle aide apportée à l'achat des véhicules électriques, il faut aussi se concentrer sur le sujet de la recharge au quotidien pour les ménages les plus modestes.

Durant sa prise de parole, le 22 mai 2025, au colloque organisé par Leonard, la plateforme de prospective et d’innovation de Vinci, Diane Strauss a évoqué l'idée de mesures spécifiques.

Selon elle, l'enjeu est de "donner accès à la recharge à des publics modestes qui n’ont pas de parking, sachant que 80% des recharges se font à domicile". Partant de ce postulat, elle a soutenu que "la question de développer une offre de recharge sociale se pose".

Une offre en supermarché ?

En allant plus loin dans sa réflexion, la directrice France de Transport & Environnement a soufflé l’idée d’une collaboration avec des supermarchés, par exemple.

Les parkings des enseignes de de grandes surfaces pourraient être plus largement équipés en bornes, auxquelles les personnes n'ayant pas la possibilité de se recharger à domicile accèderaient grâce à une offre spéciale de "pass".

Diane Strauss s'est plus largement penchée sur le sujet de la mobilité électrique en France. Elle a notamment fustigé la décision des politiques de faire machine arrière sur les ZFE.

La directrice de T&E a parlé, à ce sujet, d'une "opportunité ratée", devant les chercheurs, élus, experts et décideurs publics et privés rassemblés à l'occasion de ce colloque, auquel Le Journal de l'Automobile a assisté.

L'appel aux petites voitures abordables

Elle a ensuite pris la parole sur les aspects produits. Alignée sur les autres participants, elle s'est montrée relativement satisfaite de l'état actuel du marché de l'électrique. Elle a cependant nuancé son propos en regrettant le choix d'un développement par le haut de gamme.

Diane Strauss a appelé à voir se multiplier des véhicules de tailles plus modestes et plus accessibles en termes de budget.

Comme une réponse à cette injonction, Josep Maria Recasens, directeur de la stratégie et du développement chez Renault, a rappelé que la marque au losange va lancer une Twingo électrique à un tarif en dessous de 20 000 euros afin de promouvoir cette motorisation.

Ce modèle, le quatrième de la saga, constituera la réponse de Renault aux concurrents chinois très compétitifs sur ce segment de marché.

Pour mémoire, cette future Twingo sera produite en Europe et débarquera 2026, certainement à l'occasion du Mondial de Paris. Et le directeur de la stratégie et du développement a également tenu à rappeler que le groupe "ne fera pas de compromis sur l’électrification".