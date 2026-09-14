Castrol lance un nouveau test de performance

Castrol a développé un nouveau processus lui permettant d’analyser le comportement de ses lubrifiants moteur de pointe lorsqu’ils sont poussés à l’extrême dans des conditions de test contrôlées.

S’appuyant sur sa philosophie de développement produits fondée sur l’analyse des données, le nouveau test "Ultimate Performance Demo" de Castrol associe des simulations de sport mécanique, une analyse télémétrique de pointe et des tests d’endurance sur un banc d’essai.

Ainsi, outre des tests de conduite à vitesse maximale sur un simulateur de course de niveau professionnel (celui-ci reprenant un parcours tracé sur des circuits emblématiques et des spéciales de rallye comme celles rencontrées en Finlande et en Suède), Castrol a également ajouté des cycles de conduite simulés et utilisés pour les tests moteurs standards de l’industrie (notamment les tests d’économie de carburant WLTC et FTP-75) afin de répondre aux dernières spécifications constructeur des lubrifiants moteur.

Ces nombreuses simulations ont permis d’obtenir une séquence combinée de 250 km, que Castrol a ensuite répétée 120 fois pour créer un cycle de conduite éprouvant de plus de 30 000 km. Lorsqu’il est programmé sur un banc d’essai, ce test intégral utilise un véhicule réel (notamment un coupé Mercedes-Benz C300 Classe C) pendant plus de 14 jours en fonctionnement continu.

Une validation du niveau de performance

"Notre test associe la précision des simulations virtuelles à la solidité des conditions réelles, souligne Vincent Panel, responsable produits et communication Europe de Castrol. Ce process traduit les efforts que nous avons mis en place pour continuer à produire des lubrifiants moteur de pointe, permettant aux conducteurs de bénéficier de performances ultimes".

En l’occurrence, le test Ultimate Performance Demo a permis de valider le niveau de performance (réduction de la friction, résistance accrue au phénomène de LSPI, économie de carburant, etc.) de l’huile moteur Castrol Edge 0W-20 LL IV.

Lancé durant l’été 2024, ce lubrifiant a obtenu trois homologations officielles généralement considérées comme les plus exigeantes du secteur : BMW Longlife-17 FE+, approbation MB 229.72 (de Mercedes-Benz) et VW 508 00/509 00 (de Volkswagen).

En outre, ce lubrifiant de nouvelle génération homologué Porsche C20, répond aux spécifications Ford WSS-M2C956-A1 et aux exigences des constructeurs recommandant l’utilisation de lubrifiants ACEA C5 ou ACEA C6 de grade 0W-20.

Adapté à une utilisation dans les véhicules à essence, diesel et hybrides, Castrol Edge 0W-20 LL IV est proposé aux consommateurs et aux ateliers dans des conditionnements de 1 L, de 4 L et 5 L.