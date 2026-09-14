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Wolf optimise la gestion des stocks de lubrifiants

Publié le 14 septembre 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Grâce à SmartScan, Wolf propose une solution de suivi intelligent des consommations et des stocks d'huile. En anticipant les réapprovisionnements, ce nouveau service permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle des ateliers. Et la société belge de se positionner comme un véritable partenaire de croissance.
Wolf SmartScan
Consultable à partir d’une application mobile, la solution connectée SmartScan de Wolf autorise un suivi en temps réel des consommations à l’atelier (PL ou VL). ©Wolf

En octobre 2019, Champion, la deuxième marque du groupe Wolf Oil Corporation, présentait à Equip Auto Champion Smart Oil Meter, un concept de suivi du niveau des stocks d’huile en atelier.

 

D’abord testé en Belgique, ce projet a finalement été mis en sommeil avec l’arrivée de la Covid-19. Mais aujourd’hui, Wolf a fait évoluer son concept et dévoile son nouveau SmartScan, une solution de suivi intelligent des consommations et des stocks de lubrifiants.

 

"Désormais, nous sommes passés sur un système de téléjaugeage à distance qui permet de mesurer en temps réel, via des capteurs de type Wi-Fi, le volume d’huile restant dans une cuve de 1 500 litres par exemple, dans un IBC ou encore un fût, explique Francis Perry, directeur des ventes France de Wolf Oil Corporation. Lancée l’an dernier en test au Benelux avec de très bons retours, cette solution éprouvée vient d’être lancée en France en phase pilote chez plusieurs de nos clients distributeurs tel PartsMen".

 

Wolf Oil Corporation : 70 ans de tradition et d’innovation au service de la mobilité durable

 

Un suivi en temps réel des consommations

 

Dans la pratique, les bénéfices concrets de la solution connectée SmartScan sont de plusieurs ordres : suivi en temps réel des consommations (portail numérique et appli mobile), meilleure visibilité sur les stocks grâce à un tableau de bord en ligne, anticipation des réapprovisionnements, optimisation des opérations à l'atelier, et réduction des imprévus liés à la gestion des lubrifiants.

 

Destiné plus particulièrement aux grands groupes automobiles et aux centres autos du fait des volumes écoulés, ce concept s’adresse également au secteur du poids lourd. "Dans tous les cas, SmartScan aide les professionnels à gagner en efficacité dans un contexte où la maîtrise des coûts et la visibilité opérationnelle deviennent des enjeux majeurs", souligne Francis Perry.

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