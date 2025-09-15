Wolf Oil Corporation : 70 ans de tradition et d’innovation au service de la mobilité durable

Entreprise familiale établie en Belgique en 1955 et devenue l’un des principaux fabricants indépendants de lubrifiants en Europe, Wolf Oil Corporation célèbre son 70e anniversaire. Un cap atteint notamment grâce à ses investissements stratégiques et à ses innovations produits.

Le siège de Wolf Oil Corporation à Hemiksem en Belgique (province d’Anvers). ©Wolf Oil Corporation

Fondée en 1955 à Hemiksem en Belgique dans la province d’Anvers, Wolf Oil Corporation célèbre aujourd’hui ses 70 ans d’existence. Depuis son premier contrat OEM signé en 1995, la marque belge a su s’imposer dans l’industrie automobile et est prête à apporter son soutien à ses partenaires dans le monde entier par le biais d’investissements stratégiques et d’une innovation continue.

Membre de Wolf Oil depuis 1978 et désormais directeur général de la société, Philippe Verellen évoque le présent et surtout l’avenir. "Tandis que nous célébrons nos 70 ans, nous ne nous contentons pas d’honorer notre passé, nous façonnons l’avenir, déclare-t-il. Notre tradition d’innovation n’est qu’un début. Avec nos partenaires mondiaux, nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent. Nos nouvelles mission et vision fixent le cap vers un avenir en tant que leader du marché de l’après-vente, en donnant aux ateliers et aux partenaires les moyens d’entretenir les véhicules d’aujourd’hui tout en stimulant les innovations de demain".

Concrètement, la croissance de Wolf Oil a fondamentalement été stimulée par de solides partenariats mondiaux. Initialement axée sur la fabrication de marques de distributeur, l’entreprise s’est stratégiquement orientée vers les marques haut de gamme Wolf Lubricants et Champion Lubricants, qui ont considérablement accéléré sa croissance à l’échelle internationale. Aujourd’hui, avec une production annuelle de plus de 150 millions de litres et une présence dans plus de 130 pays, Wolf Oil a obtenu plus de 300 approbations OEM dans tous les segments et applications automobiles, consolidant ainsi sa position de partenaire mondial de confiance.

Des solutions et des équipements numériques avancés

Un parcours qui passe forcément par des investissements. Ainsi, pour répondre aux récents défis auxquels la chaîne d’approvisionnement mondiale a dû faire face, Wolf Oil Corporation a réalisé d’importants investissements dans un nouveau centre logistique de 23 000 mètres carrés à Willebroek, en Belgique. Ce faisant, elle triple la capacité précédente, qui s’élève désormais à 33 000 palettes Euro.

Cette installation ultramoderne utilise des solutions et des équipements numériques avancés pour rationaliser les opérations, accélérer le traitement des commandes et améliorer la gestion des stocks. En outre, l’entrepôt fonctionne de manière durable et est entièrement alimenté par des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur afin de minimiser son empreinte carbone.

Une contribution de l’entreprise à la mobilité durable

Côté innovation, l’équipe interne de recherche et développement de Wolf Oil Corporation ne cesse de proposer des solutions pour relever les nouveaux défis du secteur automobile, notamment des lubrifiants spécialisés pour les véhicules électriques et hybrides, des graisses respectueuses de l’environnement et des solutions d’emballage durables.

En outre, les lubrifiants de compétition haute performance formulés à partir d’huiles de base reraffinées soulignent la contribution active de l’entreprise à la mobilité durable. Autre clin d’œil à la compétition avec l’année 2019, qui a vu l’élargissement des partenariats dans le domaine du sport automobile mondial avec la FIA. Impossible en effet de manquer la communication Wolf Oil sur les épreuves du Championnat du monde des rallyes (WRC), et en particulier sur l’arche d’arrivée de la Power Stage !