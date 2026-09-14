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Le nouveau site industriel d'Hafa prend forme

Publié le 14 septembre 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Après l'annonce de son projet d'extension, suivi des premiers coups de pelle en janvier 2025, le spécialiste français du lubrifiant Hafa poursuit la métamorphose de son site industriel à Yvetot (76). Une dynamique qui matérialise l'ambition de l'entreprise : allier excellence opérationnelle, sécurité et réactivité logistique.
Hafa
De l’esquisse du projet à la réalité, le site d’Hafa prend corps avec en particulier l'élévation de la charpente en béton et la pose du bardage extérieur du nouveau bâtiment logistique. ©Hafa

Depuis plusieurs mois, le paysage industriel d'Yvetot (76), base historique d’Hafa, évolue à un rythme soutenu. Première étape clé du projet, la modernisation complète du parc de cuveries a été finalisée en juillet 2025 avec l'intégration de 32 nouvelles cuves.

 

Dans la foulée, le nouveau bâtiment logistique a rapidement pris corps avec l'élévation de la charpente béton et la pose du bardage extérieur, assurant la mise hors d'eau et hors d'air de la structure, immédiatement suivie des travaux d'isolation et d'étanchéité.

 

La transformation s'est ensuite accélérée au printemps : aménagement des quais de (dé)chargement, coulage des dalles intérieures et déploiement d'une protection incendie adaptée aux exigences d'un site classé ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement), comprenant 29 générateurs de mousse haut foisonnement sur deux cellules de 1 400 m², un système validé par le CNPP. Tout récemment, le site a franchi de nouveaux jalons avec le bitumage des voiries extérieures.

 

Hafa fait évoluer son site industriel

 

À la clé pour l'outil industriel : une capacité de stockage quadruplée atteignant 5 000 emplacements palettes et une capacité d'expédition doublée pour garantir une réactivité maximale.

 

Au-delà de la performance logistique, ce projet intègre la création de bureaux et d'espaces collectifs afin de moderniser le cadre de travail des 70 collaborateurs normands. Le chantier se poursuit désormais avec les aménagements intérieurs et prévoit une livraison du projet avant fin 2026.

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