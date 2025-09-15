Hafa fait évoluer son site industriel

Le spécialiste français du lubrifiant dévoile un projet de transformation d’envergure de son site historique d’Yvetot (76). De quoi réaffirmer son ambition conjuguant proximité, excellence opérationnelle et compétitivité durable sur le secteur.

Le projet d’agrandissement d’Hafa en 3D avec, à droite, le parc cuveries. ©Hafa

Hafa, entreprise familiale indépendante portée par la quatrième génération d’entrepreneurs, vient d’annoncer un projet de transformation industrielle d’envergure de son site historique d’Yvetot (76), avec la construction d’un nouveau bâtiment logistique et la modernisation complète de son parc cuveries. Avec un investissement global de douze millions d’euros, l’entreprise réaffirme son ambition de rester compétitive dans le secteur des lubrifiants en proposant le meilleur à ses clients.

"Ce projet n’est pas un simple agrandissement, il reflète notre volonté de nous hisser à un niveau d’exigence industrielle toujours plus élevé, au service de nos clients", souligne Adrien Oberthür, associé dirigeant de Hafa. En cours de construction sur le site d’Yvetot, le nouveau bâtiment logistique permettra à Hafa de multiplier par quatre sa capacité de stockage, avec pas moins de 5 000 palettes EU, et de doubler sa capacité d’expédition.

Concrètement, cette montée en puissance vise à garantir une meilleure disponibilité produit, une logistique plus fluide, et à accompagner le développement des marchés industriels et export, deux axes stratégiques prioritaires pour Hafa. En parallèle, le site bénéficiera d’une modernisation complète de son parc cuveries, avec 32 nouvelles cuves. Cette évolution permettra de diversifier davantage le portefeuille produits, de renforcer la qualité de production et d’anticiper les évolutions réglementaires tout en intégrant davantage de flexibilité dans les processus de formulation.

Des conditions de travail modernisées

Côté effectif, Hafa emploie aujourd’hui plus de 100 personnes, dont 45 commerciaux répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les Drom-Com et en Afrique de l’Ouest. Sur son site de production d’Yvetot, 70 collaborateurs assurent les fonctions industrielles, logistiques, techniques (dont R&D) et support.

Partant de là, le développement à venir s’accompagnera d’environ cinq recrutements par an sur des postes opérationnels d’ici 2027. En complément, 250 m2 de bureaux et de lieux collectifs seront créés, pour offrir des conditions de travail modernes, conviviales et alignées avec la culture de proximité chère à l’entreprise.

Un aspect que Julien Hue, PDG d'Hafa, ne manque pas de mettre en avant. "Nous construisons un Hafa robuste dans l’optique de servir mieux et plus vite, sans perdre de vue ce qui fait notre force : la proximité avec nos clients". Finalement, avec cet investissement, Hafa envoie un message clair : préparer l’avenir, sécuriser l’approvisionnement, maintenir un haut niveau de qualité et de service, tout en restant fidèle à ses valeurs d’indépendance et d’ancrage local.