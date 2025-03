Castrol en phase avec la spécification Stellantis

En lançant son nouveau lubrifiant moteur Magnatec 5W-30 P, la marque britannique répond à la spécification de Stellantis relative aux marques Citroën, DS et Peugeot. Castrol a mis l’accent sur la protection contre l’usure.

Formulée pour répondre à la spécification Stellantis FPW9.55535/03 5W-30, la nouvelle huile Castrol Magnatec 5W-30 P est disponible dans une large palette de conditionnements, de 1 à 1 000 litres. ©Castrol

Et un de plus ! Tandis que certains acteurs (à commencer par TotalEnergies Lubrifiants) ont déjà rendu leur copie relative à la retentissante affaire des moteurs PureTech, c’est au tour de Castrol de lancer un lubrifiant moteur en mesure de répondre à la spécification FPW9.55535/03 5W-30 de Stellantis.

En l’occurrence, Castrol Magnatec 5W-30 P est compatible avec 83 % des véhicules de la marque Citroën, 78 % des véhicules de la marque Peugeot et 44 % des véhicules de la marque DS actuellement en circulation en Europe.

Formulé pour respecter les normes de l’industrie les plus exigeantes, ce nouveau produit s’adresse en fait aux voitures, SUV, pick-up et hybrides du groupe Stellantis, à savoir les véhicules dotés de moteurs essence EB2 GEN2, EB2 Turbo GEN 1 et GEN 2, ainsi que les véhicules dotés de moteurs diesel DV5R et DW12RU.

Castrol Magnatec 5W-30 P respecte aussi la norme PSA B71 2290, tout en étant approuvé pour une utilisation dans les climats chauds où la norme PSA B71 2297 est exigée.

En outre, ce nouveau lubrifiant s’avère également compatible avec un certain nombre de véhicules Opel/Vauxhall, Fiat, Toyota et Mitsubishi.

D’un point de vue technique, sa formulation avancée offre une protection accrue contre l’usure moteur au niveau des composants vitaux tels que la chaîne de distribution (lubrification et maintien de sa tension), les pistons et les roulements, ceci particulièrement durant la phase de démarrage.

Dernier né de la gamme Magnatec, Castrol Magnatec 5W-30 P est disponible dans une grande palette de conditionnements : 1 litre, 5 litres, 20 litres, 60 litres, 208 litres et même 1 000 litres.