Carsup exporte sa conciergerie de luxe en Italie

Carsup va opérer en Italie. La société française qui propose un service de conciergerie de voitures anciennes et de prestige vient d'inaugurer un premier site d'exploitation à Rome, a-t-on appris par voie de communiqué.

Le choix de Samuel Lelarge, PDG de Carsup, s'est porté sur une adresse localisée entre l'aéroport de Fiumicino et le quartier d'affaires de l'Exposition universelle de Rome (EUR).

Plus de soixante places

Au total, l'aire d'entreposage des voitures comptera 66 places. Comme de coutume, Carsup met à la disposition de ses clients une gamme de services personnalisés comprenant l'entretien et le suivi technique des véhicules, ainsi que l'organisation de prestations de transport sur mesure.

"L'ouverture de notre première conciergerie en Italie marque une nouvelle étape dans le développement international de Carsup, a réagi le PDG. Rome représente une implantation stratégique, avec une clientèle locale et internationale de propriétaires de véhicules d'exception".

Il s'agit du cinquième pays couvert par la société tricolore. Pour mémoire, après ses débuts en France, en 2019, Carsup s'est étendu à la Belgique, à la Suisse et au Royaume-Uni. Rappelons également qu'en juillet dernier, Samuel Lelarge a bouclé une levée de fonds de 12 millions d'euros pour financer ce type de développement stratégique.