BH Atelier s'active pour convaincre les garagistes indépendants

Si Guillaume Herbin et Jérémy Gillotin ont construit leur renommée en développant le panneau BH Car, franchise d'intermédiation sur le marché des voitures d'occasion, la tenue de Franchise Expo, du 14 au 16 mars derniers, leur a donné une caisse de résonance pour leur panneau de service après-vente. En effet, les deux associés sont venus dévoiler une nouvelle offre de prestation lancée par BH Atelier à l'attention des garagistes indépendants.

Elle a été pensée sur quatre niveaux qui correspondent à autant de degrés d'accompagnement des garagistes. Une formule se limite aux outils et les trois autres impliquent la marque BH Atelier. "Nous pensons que la première formule servira à nous rapprocher des réparateurs, mais qu'ils verront très vite l'intérêt de passer aux stades plus avancés", explique Jérémy Gillotin.

Des zones d'exclusivité

Tout commence avec la formule Starter. Pour 149 euros HT par mois (sans engagement), elle permet aux garagistes de disposer des outils DMS édités par le groupe orléanais. Ils auront alors les moyens d'éditer un devis, de planifier les interventions, de gérer la facturation, de tenir un tableau de bord et de piloter la relation client. Un environnement logiciel profitant d'évolutions régulières, comme la dernière en date qui a permis d'ajouter des technologies d'intelligence artificielle.

À partir du deuxième niveau, Essentiel, BH Atelier implique sa marque commerciale. Les garagistes payeront 299 euros HT/mois pour avoir (engagement de 12 mois), en plus du DMS, le droit d'accrocher le panneau en façade. Cela ouvre par ailleurs l'accès aux conditions tarifaires du réseau auprès des fournisseurs de pièces, garantit une zone d'exclusivité de 2 km autour du garage, la création d'un mini-site internet capable d'approvisionner en leads.

Délégation du marketing

S'en suivent les packs de troisième et quatrième niveaux, ceux que Jérémy Gillotin conçoit comme les plus générateurs d'opportunités pour BH Atelier. "Ils apportent des outils de digitalisation des process et une force marketing indéniable dont les garagistes ont besoin désormais pour rester dans la tête des consommateurs", argue-t-il.

Commençons par le pack Performance. Facturés 599 euros HT/mois (engagement de douze mois), les garagistes profitent alors non seulement des prestations de deux précédents packs, mais aussi de fonctions supplémentaires. Ils peuvent connecter cinq utilisateurs et éditer des devis express : l'outil de BH Atelier identifie automatiquement le véhicule pour calculer les frais (pièces et main-d'œuvre), estimer le temps d'intervention selon le barème constructeur et proposer un rendez-vous au client positionné de manière optimale dans l'agenda.

Cette troisième formule propose, en outre, que les équipes de BH Atelier conduisent quatre campagnes marketing par an pour le compte du garagiste. Un volume qui passe à douze lorsque les réparateurs s'engagent sur le pack Intégral, affiché au tarif de 999 euros HT par mois. Alors, le garage délègue la communication à BH Atelier et obtient la promesse d'une exclusivité territoriale de 10 km autour de son affaire.

300 garages à fin 2030

Jusqu'à présent, l'enseigne comptait douze sites en France, tous ouverts en complément d'une agence BH Car. Avec cette nouvelle approche stratégique, les barrières à l'entrée vont se lever puisque les exigences financières sont moindres. Ainsi, les deux associés entendent convaincre 50 garagistes indépendants cette année et constituer un réseau de 300 adresses à fin 2030. "Plus personne ne peut rester isolé. Seule la force d'une marque donnera une chance de subsister", font-ils le pari.

À noter que les packs Essentiel, Performance et Integral seront assortis d'une charte qualité. Comme le panneau BH Atelier sera apposé sur la devanture, il est question de s'assurer d'une homogénéité de traitement des clients. D'autant que l'enjeu est de pouvoir s'appuyer sur ces garagistes pour rassurer les acheteurs de voitures d'occasion passés par BH Car.