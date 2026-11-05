GAC Software étend la connectivité de son logiciel à neuf nouvelles marques automobiles

L’entreprise lyonnaise renforce la couverture de son offre auprès des gestionnaires de flottes. Les clients du logiciel GAC Car Fleet auront dorénavant accès aux données issues des boîtiers de première monte pour les marques Mercedes-Benz, Kia, Toyota, Lexus, BMW, Mini, Ford, Volvo et Tesla.

Les données OEM issues des modèles des marques Mercedes-Benz, Kia, Toyota, Lexus, BMW, Mini, Ford, Volvo et Tesla seront désormais directement intégrés dans le logiciel GAC Car Fleet. ©GAC Software

GAC Software élargit son portefeuille de marques. Après s’être associée à Renault, à Stellantis via sa filiale Mobilisights, ou encore au groupe Volkswagen, l’entreprise lyonnaise a annoncé la signature de nouveaux partenariats stratégiques, pour la remontée des données OEM.

Les clients de GAC Software auront désormais accès aux datas natives issues des modèles des marques Mercedes-Benz, Kia, Toyota, Lexus, BMW, Mini, Ford, Volvo et Tesla. Ce mode de déploiement, qui repose sur une activation à distance, permet donc de supprimer les contraintes matérielles et de réduire les coûts d’installation, en passant directement par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules lors de leur fabrication.

"Les gestionnaires de flotte évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, marqué par la hausse des coûts, l'électrification des parcs et des exigences réglementaires croissantes. Dans ce contexte, les données issues des boîtiers OEM constituent un levier de performance stratégique. Notre ambition est de permettre à nos clients de les transformer en véritables outils d'aide à la décision grâce à une offre de connectivité native toujours plus riche et plus étendue", a déclaré Géraud Porteu, directeur général de GAC Software Fleet Solutions.

Un accès à de nouvelles données

Au-delà de l'élargissement des constructeurs compatibles, GAC Car Fleet enrichit son offre avec un deuxième pack donnant accès à de nouvelles données. Jusqu’à présent, les utilisateurs ayant souscrit au service bénéficiaient d’une remontée d’informations essentielles, telles que les relevés kilométriques, les alertes tableau de bord, mais aussi les prochaines échéances de maintenance. Les clients peuvent désormais souscrire à un second pack intégrant un suivi des trajets sans géolocalisation, une visibilité sur les sessions de charges et de prises de carburants ou encore un calcul de la consommation moyenne.

Les données de trajets doivent notamment permettre de distinguer, avec l'aide des conducteurs, les déplacements professionnels et personnels. Elles pourront donc contribuer au calcul de l'avantage en nature (AEN) au réel et faciliter le contrôle des usages, en identifiant par exemple les déplacements effectués en dehors des plages horaires de travail ou le week-end. Les relevés kilométriques et les historiques de trajets seront d’ailleurs consultables par les conducteurs depuis l'application MyCarFleet.

Le suivi des recharges et des prises de carburant doit quant à lui permettre aux gestionnaires de flotte de contrôler les consommations enregistrées par les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, afin de repérer d'éventuelles anomalies. Les conducteurs pourront préciser le lieu de recharge (domicile, bureau ou itinérance), des informations qui permettront d’analyser les habitudes de recharge, à limiter le recours aux bornes publiques et à optimiser le TCO. Enfin, le suivi des charges à domicile doit faciliter leur remboursement.