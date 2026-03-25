GAC Software arrive sur le marché allemand

Déjà présent en Espagne, en Italie et au Benelux, GAC Software franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale. L’éditeur lyonnais va en effet lancer sa solution GAC Car Fleet sur le marché allemand, en s'appuyant sur un partenariat avec CARextern, un acteur reconnu localement dans le secteur de la gestion de flotte.

Grâce à ce partenariat avec CARextern, les entreprises allemandes auront dorénavant accès à la solution de gestion de flotte GAC Car Fleet. ©GAC Software

GAC Software poursuit sa montée en puissance. Après avoir réalisé un chiffre d’affaires record de 16,7 millions d’euros (+ 15 %) en 2025, l’éditeur de logiciels lyonnais va franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale. Déjà bien implanté en Espagne, en Italie et au Benelux, GAC Software va investir cette année le marché allemand.

Pour lancer sa solution de gestion de flotte GAC Car Fleet en Allemagne, l’entreprise présidée par Matthieu Echalier a choisi de s'appuyer sur un partenaire local, nommé CARextern Automotive Services. En s’associant à cet acteur allemand de la gestion de flotte, GAC Software pourra donc bénéficier d'une expertise terrain et d'un réseau de décideurs établi.

CARextern, un partenaire local reconnu

CARextern se distingue en effet par un positionnement unique articulé autour de la gestion de flotte externalisée, de la mise à disposition ponctuelle de fleet managers qualifiés, des activités de conseil ainsi que de la formation et la certification de professionnels du secteur.

Ce positionnement confère à CARextern une connaissance approfondie des besoins des gestionnaires de flotte allemands et un accès privilégié aux décideurs des directions achats, services généraux et finances. Un atout déterminant pour accompagner le déploiement de GAC Car Fleet sur le marché germanophone.

"Notre mission est d’accompagner les entreprises dans l’optimisation de leur gestion de flotte. Le partenariat avec GAC Software s’inscrit parfaitement dans cette logique : il nous permet de proposer à nos clients et réseaux une solution digitale de référence, adaptée à leurs besoins, pour accompagner la transformation numérique du fleet management en Allemagne, en aidant les entreprises à faire face aux exigences croissantes d'efficacité et de durabilité", a expliqué dans un communiqué Matthias Engel, directeur général de CARextern Automotive Services.

Mais GAC Software prévoit également, en parallèle, de renforcer ses équipes internationales avec le recrutement d'un chef de projet dédié au marché allemand. Basé à Francfort, il aura pour mission de garantir un accompagnement de proximité pour les futurs clients, de l'implémentation au suivi opérationnel.

"Le marché allemand représente une étape naturelle dans notre développement international. Nous avons identifié une forte demande pour des solutions de gestion de flotte structurées et fiables. Notre partenariat avec CARextern nous permet de combiner notre technologie éprouvée avec leur forte expertise locale, pour répondre aux spécificités du marché allemand et aux attentes opérationnelles des gestionnaires de flotte", a déclaré Maxime Bergès, directeur international chez GAC Software.