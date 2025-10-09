Sandra Thery reprend le poste de directrice générale de NextMove

Le conseil d’administration de NextMove a désigné celle qui succédera à Marc Charlet : Sandra Thery. Cette ingénieure reconnue pour sa capacité à fédérer des écosystèmes complexes prend la direction générale du pôle Automobile & Mobilités en Normandie et Île-de-France.

Sandra Thery devient la directrice générale de NextMove. ©DR

La direction générale de NextMove change de visage. Le conseil d’administration du pôle de compétitivité de la filière Automobile & Mobilités en Normandie et Île-de-France a officialisé, le 8 octobre 2025, la nomination de Sandra Thery à la tête des activités.

Elle prend ainsi le relai de Marc Charlet qui occupait cette fonction depuis 2015. Une période au cours de laquelle il a consolidé le rôle de NextMove en tant que structure de référence pour l’innovation et la transition dans l’automobile et les mobilités. Il a notamment accompli la fusion entre Mov’eo et les associations régionales pour l’Industrie Automobile d’Île-de-France et de Normandie afin de constituer l'actuel pôle de compétitivité.

Ingénieure diplômée de Centrale Nantes, Sandra Thery a été choisie pour poursuivre dans la voie de la transition écologique et numérique des entreprises tout en accompagnant leurs projets collaboratifs d’innovation. L'un de ses principaux défis sera non seulement de défendre la place de NextMove en France, mais aussi de faire rayonner le pôle à travers l'Europe.

"NextMove, comme l’ensemble de la filière et de l’écosystème est à un moment charnière. L’arrivée de Sandra Thery va nous permettre de prolonger une dynamique déjà solide et bien engagée. Avec son expérience, son leadership et son sens du collectif, nous allons encore renforcer notre action au service de nos membres et des régions", a déclaré Patrice Hamel, le nouveau président de NextMove.

Sandra Thery a débuté sa carrière dans le secteur automobile chez Michelin. Elle a ensuite de rejoint le groupe SNCF, où elle a renforcé son expertise industrielle, d’abord en Normandie puis en Île-de-France, jusqu’à occuper la fonction de directrice des bases de données. Entrepreneure, elle a fondé une start-up dans le big data, avant de prendre la direction de l’ITII Normandie, un institut de formation d’ingénieurs par apprentissage.

Son parcours illustre sa capacité à fédérer des écosystèmes exigeants. À titre d'exemple, elle s'est engagée dans l’enseignement supérieur et la recherche en siégeant aujourd’hui à la Commission des titres d’ingénieur (CTI). Sandra Thery contribue ainsi à l’évolution des formations d’ingénieurs au niveau national.