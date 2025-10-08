Menu
Gilles Mabire passe de Continental à Valeo

Publié le 8 octobre 2025

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Depuis le 1er octobre 2025, Gilles Mabire compte dans les effectifs de Valeo. L'ingénieur de formation, qui a passé près de deux décennies chez Continental, garde un périmètre similaire chez l'équipementier français, à savoir celui de directeur technologique au sein de la division Brain, celle dédiée aux aides à la conduite.
valeo gilles mabire
Gilles Mabire devient directeur technologique de Valeo Brain. ©DR

Gilles Mabire a rejoint les troupes de Valeo. Depuis le 1er octobre 2025, il compte dans les équipes de Brain, la division de l'équipementier en charge du développement des aides à la conduite (Adas), en qualité de directeur technologique.

 

Un rôle qu'il connaît sur le bout des doigts. Et pour cause, Gilles Mabire occupait précédemment un poste similaire pour le compte de Continental. Il supervisait le développement des logiciels et des technologies centrales chez l'équipementier allemand.

 

Gilles Mabire aura passé près de deux décennies dans les rangs de Continental. L'arrivée de l'ingénieur dans le groupe allemand découlait du rachat de Siemens VDO en 2006.

 

De son parcours chez Continental, il faut notamment retenir ses passages en tant que vice-président de la branche infodivertissement et connectivité ou que vice-président de la division véhicules commerciaux, services de transport intelligent et après-vente.

 

Gilles Mabire peut être considéré comme une bonne recrue pour Valeo qui repense actuellement la cartographie de ses implantations et de ses partenariats. L'équipementier s'en remettra davantage à la Chine pour les Adas. Plus tôt dans l'année, les actionnaires du groupe français ont reconduit Christophe Périllat dans sa fonction de directeur général.

