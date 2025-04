L'innovation passe aussi par les PME

Alors que Stellantis demeure le premier déposant de brevets en France, les surprises du classement édité par l'Institut national de la propriété industrielle sont ailleurs. Pour la première fois, des PME entrent dans le top 50 de l'INPI. Il s'agit de Genvia et Verkor avec, respectivement, 31 et 29 brevets.

ACC entre à la 36e place du classement de l'INPI avec 38 dépôts de brevets en 2024. ©ACC

Stellantis a conservé sa place de premier déposant de brevets en France en 2024. En effet, le constructeur a totalisé 1 289 dépôts de brevets à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Au classement général, Stellantis devance Safran et L'Oréal.

Pour la partie qui nous occupe, les constructeurs et les équipementiers, Valeo se classe à la 4e place, avec 612 brevets. L'équipementier français, sur le podium en 2023, recule donc d'une place.

Le groupe Renault garde aussi son rang, à la 6e place avec 587 brevets. Idem pour Michelin, 10e, avec 241 dépôts à l'INPI. Forvia arrive à la 15e place (165 brevets), Bosch 20e (104), Schaeffler 21e (90), Continental 24e (64) et SKF 33e (49).

Verkor et ACC entrent dans le top 50

Logiquement, l'univers de la décarbonation et de la batterie est aussi présent dans ce classement. Ainsi, Genvia et Verkor font leur entrée, respectivement à la 44e et 47e places, avec 31 et 29 brevets. Ces deux entreprises ont aussi la particularité de faire partie de la catégorie PME et c'est la première fois que des PME entrent dans le top 50 de l'INPI.

Genvia est une coentreprise publique-privée spécialisée dans le développement et l'industrialisation d'électrolyseurs haute température à oxyde solide. Quant à Verkor, rappelons qu'elle fabrique des batteries et que son projet d'usine à Dunkerque (59) est en cours de construction pour alimenter notamment les productions de Renault.

ACC, la coentreprise entre TotalEnergies, Stellantis et Mercedes-Benz, entre à 36e place avec 38 dépôts de brevets.

Plus largement, ce classement témoigne aussi de la grande créativité de la recherche française avec le CEA (5e ; 598) et le CNRS (7e ; 393).

Au total, l'INPI a enregistré 15 458 dépôts de brevets en 2024. Un chiffre stable, mais Pascal Faure, le directeur général de l'INPI, tient à souligner les performances des PME "en hausse de 2 %" mais surtout "pour la première fois, elles sont deux à figurer dans ce classement."