Industrie

L’Espagne ne cède rien sur l’échéance 2035

Publié le 12 décembre 2025

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a écrit à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour lui demander de maintenir l’interdiction de vendre des voitures thermiques et hybrides à compter de 2035.
espagne 2035
L'Espagne réitère sa demande de maintien de l’interdiction de vendre des voitures thermiques et hybrides en Europe à compter de 2035. ©AdobeStock-Naypong Studio

La France assouplit sa position sur l’échéance 2035, pas l’Espagne. Un temps sur la même longueur d’onde, les deux pays ne semblent plus partager la même analyse. Selon Tribuna de Automoción, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a écrit une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour confirmer la position de son pays.

 

Dans ce document, daté du 11 décembre 2025, Pedro Sanchez réitère sa demande de maintien de l’interdiction de vendre des voitures thermiques et hybrides en Europe à compter de 2035. Il rappelle que Bruxelles "a déjà introduit un assouplissement en modifiant la réglementation sur les normes d'émissions de CO2, permettant aux constructeurs de pondérer les résultats à la fin de la période de trois ans (2025-2027), au lieu de ne prendre en compte que 2025, comme le prévoyait initialement la réglementation".

 

Bruxelles envisagerait un report de cinq ans de l’interdiction des voitures thermiques prévue en 2035

 

Pour le chef du gouvernement, "toute mesure d'assouplissement supplémentaire pourrait entraîner le risque de retarder considérablement les investissements" dans la production de modèles électriques. Il met également en garde sur les potentielles pertes d’emplois que cela pourrait engendrer.

 

Cela "aurait un impact direct sur l'avenir de la compétitivité du secteur automobile européen et de l'industrie auxiliaire, ce qui augmenterait le risque de fermetures de sites et de pertes d'emplois dans toute l'UE", indique-t-il.

