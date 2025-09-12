Les véhicules définis par logiciel aiguisent l'appétit de LG

Publié le 12 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le groupe sud-coréen a profité de l'IAA Mobility 2025, à Munich, pour dévoiler un système d'exploitation conçu pour les automobiles. Les fortes ambitions de LG dans le domaine des véhicules définis par logiciel se matérialisent par des accords avec des acteurs majeurs du divertissement.

LG a présenté un système d'exploitation pour l'infodivertissement en voiture. ©LG

Le marché des véhicules définis par logiciel ne devrait pas échapper à LG. L'équipementier sud-coréen se donne tout au moins les moyens d'intéresser les constructeurs automobiles. Pour preuve, lors de l'IAA Mobility 2025, le salon automobile de Munich, Eun Seok-hyun, vice-PDG chargé des solutions de véhicules, a levé le voile sur Automotive Content Platform, un système d'exploitation imaginé pour s'embarquer à bord des futures générations de voitures. "Nous allons transformer le véhicule en espace d'habitation sur roues", a lancé le cadre de LG lors de sa prise de parole publique. Il estime que cette solution dédiée pourrait se retrouver dans plus de 20 millions de véhicules à travers le monde d'ici à 2030. Microsoft s'engage dans le projet Mais pour convaincre, il faut des arguments solides. LG a travaillé son sujet avant de rejoindre le salon automobile de Munich. La présentation d'Automotive Content Platform s'est ainsi accompagnée d'un lot d'annonces de partenariats avec des géants du divertissement. L'équipementier sud-coréen a officialisé des accords avec Microsoft pour son environnement Xbox et Zoom, la plateforme de visioconférence. Des partenariats facilités par le socle technique utilisé chez LG. En effet, pour son système d'exploitation automobile, le groupe a repris les éléments de WebOS, son système d'exploitation installé dans plus de 240 millions de téléviseurs. Valeo choisit un partenaire chinois pour accélérer sur la voiture autonome Ce qui sous-entend que d'autres références de l'infodivertissement se joindront à la partie. Netflix, Disney+ ou encore YouTube comptant déjà, par ailleurs, dans les relations d'affaires de LG. Il n'a pas été fait mention, en revanche, pour le moment, de constructeurs susceptibles de signer avec le groupe qui joue aussi dans la cour des fournisseurs de batteries de voitures électriques.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet