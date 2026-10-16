Forvia : nouvelles responsabilités pour Olivier Lefebvre et Raphaël Viard

L'équipementier Forvia a récemment fait évoluer son organigramme. Il n'est pas question ici de nouveaux entrants mais d'un ajustement de fonctions et de rôles.

Ainsi, Olivier Lefebvre, déjà COO et executive vice-président de Forvia, prend la tête de la région JIKA (Japon, Inde, Corée, Asean) et Raphaël Viard, directeur digital et intelligence artificielle, fait son entrée au comité exécutif de l'entreprise.

"Accélérer notre stratégie local-for-local"

"Je suis honoré de prendre la direction de la région JIKA, en complément de mes responsabilités actuelles. JIKA est une région stratégique pour Forvia, portée par des équipes talentueuses, de solides relations clients et d’importantes opportunités de croissance", a indiqué Olivier Lefebvre dans un communiqué de l'entreprise où il évolue depuis 1995.

Pour Martin Fischer, le directeur général de l'équipementier : "En élargissant les responsabilités d’Olivier, nous renforçons le lien entre l’exécution régionale et le leadership opérationnel du groupe, avec une attention constante portée à la performance, à l’agilité et au soutien de nos clients. Cette nomination contribuera également à accélérer notre stratégie local-for-local, en nous permettant de rester au plus près de nos clients et de continuer à développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque marché."

"Un nouveau chapitre dans la transformation de Forvia"

Avec l'entrée de Raphaël Viard au comité exécutif, ces nominations témoignent du "rôle de plus en plus stratégique de l’intelligence artificielle dans la transformation de Forvia ainsi que l’ambition du groupe de faire des technologies numériques, de la donnée et de l’IA des leviers essentiels de compétitivité, de performance opérationnelle et de création de valeur."

"L’intelligence artificielle ouvre un nouveau chapitre dans la transformation de Forvia" a déclaré Raphaël Viard. "Notre ambition est de faire de l’IA une capacité déployée à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise, au service de toutes les activités, de l’innovation aux opérations industrielles, en passant par la relation client et la prise de décision."

"La nomination de Raphaël au comité exécutif reflète notre conviction que les technologies numériques, la donnée et l’IA joueront un rôle déterminant dans notre capacité à créer de la valeur, à gagner en agilité et à renforcer le leadership technologique de Forvia" a ajouté Martin Fischer.

Arrivé en août 2025 chez Forvia, Raphaël Viard s'appuie sur une riche expérience dans la transformation digitale et le pilotage des technologies notamment chez Alstom, la SNCF, Saint-Gobain ou Bouygues Construction.