CATL, la batterie chinoise qui vaut des milliards

Le géant chinois des batteries pour véhicules électriques a fait une entrée remarquée à la Bourse de Hong Kong, avec une levée de fonds de 3,5 milliards d’euros. Déjà leader mondial du secteur, CATL confirme son ambition internationale, malgré des tensions géopolitiques persistantes avec les États-Unis.

Selon CATL, près de 118 millions d’actions ont été mises en vente, pour un montant total dépassant les 31 milliards de dollars HK (3,5 milliards d’euros). ©Le Journal de l'Automobile

Le géant chinois des batteries pour véhicules électriques CATL a marqué les esprits ce mardi 20 mai 2025, avec une introduction en Bourse à Hong Kong tonitruante, la plus importante opération boursière mondiale de l’année jusqu’à présent.

Un démarrage fulgurant à la Bourse de Hong Kong

À l’ouverture du marché à 9h30 (heure locale), l’action de Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a rapidement grimpé à 311,40 dollars de Hong Kong (35,4 euros), soit une hausse de 18,4 % par rapport à son prix initial fixé à 263 dollars HK. Le titre a terminé la séance à 306,20 dollars HK, enregistrant une progression globale de 16 %.

"Cette cotation signifie notre intégration plus profonde dans les marchés financiers mondiaux et marque une nouvelle étape dans notre mission, qui est de mener l’économie mondiale sans carbone", a déclaré Robin Zeng, fondateur et président de CATL, lors de la cérémonie officielle.

Déjà coté à la Bourse de Shenzhen, CATL avait annoncé dès décembre son intention de s’introduire sur le marché hongkongais. Selon son prospectus, près de 118 millions d’actions ont été mises en vente, pour un montant total dépassant les 31 milliards de dollars HK (3,5 milliards d’euros).

Un champion mondial de la batterie électrique

Fondé en 2011 à Ningde, dans la province du Fujian, CATL domine aujourd’hui le marché mondial des batteries pour véhicules électriques avec plus d’un tiers de parts. L’entreprise fournit ses cellules lithium-ion à des constructeurs majeurs comme Tesla, BMW, Mercedes-Benz , Volkswagen mais aussi Stellantis.

Sa croissance spectaculaire s’explique par l’essor du véhicule électrique, notamment en Chine, premier marché automobile de la planète, et par le soutien financier et stratégique des autorités chinoises, qui misent sur les technologies propres comme axe de développement national.

Une expansion rapide en Europe

CATL poursuit également une politique agressive d’expansion internationale. Après l’ouverture d’un site de production en Allemagne début 2023, le groupe construit une deuxième usine en Hongrie. Par ailleurs, un projet d’envergure a été annoncé fin 2024 avec Stellantis pour la construction d’une méga-usine de batteries en Espagne, dotée d’un investissement de 4,1 milliards d’euros. Le début de la production est prévu d’ici fin 2026.

Des performances financières solides malgré les tensions

Malgré un contexte mondial incertain pour le secteur automobile, CATL affiche une santé financière robuste. Son bénéfice net a progressé de 32,9 % au premier trimestre 2025, atteignant 14 milliards de yuans (1,68 milliard d’euros).

Toutefois, le groupe doit aussi faire face à des pressions géopolitiques. En janvier, le ministère américain de la Défense l’a inscrit sur sa liste des entreprises militaires chinoises. Cette désignation a été reprise dans une correspondance officielle de la Chambre des représentants américaine exhortant JPMorgan et Bank of America à renoncer à leur participation à l’introduction en Bourse.

Les deux banques ont néanmoins maintenu leur engagement. CATL a réfuté toute implication dans des activités militaires et indique dialoguer avec les autorités américaines pour rectifier cette étiquette.

(Avec AFP)