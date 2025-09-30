Menu
Automobile : Bruxelles prépare son big bang vert

Publié le 30 septembre 2025

Par Jean-Baptiste Kapela
4 min de lecture
La Commission européenne s’apprête à dévoiler, d'ici fin 2025, ses initiatives pour accélérer la transition du secteur automobile. Normes CO2, petits véhicules électriques, batteries et simplification réglementaire : Stéphane Séjourné, vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle, a présenté les grandes lignes.
Stéphane Séjourné Conseil compétitivité
Stéphane Séjourné, commissaire à la stratégie industrielle, a détaillé les différentes initiatives à venir, prévues d’ici à la fin de l’année 2025. ©EC-Audiovisual Service

Dans les trois prochains mois, la Commission européenne devrait déployer une série de mesures concernant l’automobile. Lors du Conseil compétitivité du 29 septembre 2025, Stéphane Séjourné, commissaire à la stratégie industrielle, a détaillé les différentes initiatives à venir, prévues "d’ici à la fin de l’année", comme le rappelle le média Contexte.

 

Pour commencer, la Commission européenne souhaite réviser les normes CO2 pour les voitures, qu’elle veut "anticiper". Notons par ailleurs que la tant attendue initiative sur le verdissement des flottes serait, selon les propos rapportés par Contexte, "en finalisation à la Commission".

 

Ursula von der Leyen joue la montre sur l’avenir de l’automobile européenne

 

Dans la foulée de l’intervention de la présidente de la Commission européenne du 12 septembre 2025, Stéphane Séjourné est revenu sur la question des petits véhicules électriques abordables européens. Ces derniers concernent "des modèles neufs compris entre 15 000 et 20 000 euros".

 

Au niveau des batteries, la Commission prévoit des aides à la production regroupées dans le Battery booster. Un "accélérateur de décarbonation industrielle" est aussi prévu avant 2026, dans l’objectif de "conditionner l’accès au marché européen", rapporte Contexte. Une "proposition de simplification réglementaire" est également attendue, selon Stéphane Séjourné.

 

L’intervention de Marc Ferracci lors du Conseil compétitivité

 

Marc Ferracci, ministre démissionnaire de l’Industrie, a pris la parole lors du Conseil compétitivité pour insister sur la nécessité "d’agir vite". Il est notamment revenu sur "l'accélérateur pour la décarbonation industrielle" annoncé par Ursula von der Leyen, en précisant que plusieurs principes devaient y être intégrés.

 

Le ministre démissionnaire a d’abord affirmé l’importance de mettre en avant la préférence européenne, en particulier les éléments de contenu local pour un certain nombre de filières industrielles. "Cela doit nous permettre de rétablir les conditions de concurrence loyales avec un certain nombre de compétiteurs internationaux", explique Marc Ferracci. La question du contenu local est notamment soutenue par l’ensemble des équipementiers automobiles.

 

Face à la Chine, les équipementiers réclament 80 % de pièces européennes dans les véhicules

 

En deuxième principe, le ministre de l’Industrie démissionnaire évoque le "besoin d’une doctrine d’investissement vis-à-vis de ceux qui veulent implanter des unités de production en Europe", en ciblant les Américains mais surtout les Asiatiques. Face à une violente guerre des prix en Chine, certains constructeurs nationaux sont tentés par l’aventure européenne. "Cette doctrine doit permettre de trouver un équilibre entre enjeux de souveraineté et enjeux de compétitivité, et de consolider l’empreinte industrielle sur notre territoire."

 

Enfin, il a mis en avant la question des marchés pilotes, qu’il présente comme "un axe prioritaire pour la France". "Ils doivent permettre de construire une demande pour un certain nombre de filières industrielles, une demande qui s’adresse à des productions établies sur le sol européen", explique Marc Ferracci.

 

Un pas en avant de la France vers une flexibilité sur la norme CAFE

 

Au cours de son discours, Marc Ferracci a tenu à faire un point sur l'automobile et notamment sur la réglementation CAFE. Si la France a toujours tenu un discours plutôt ferme à l’égard d’éventuelles souplesses concernant cette norme, le ministre démissionnaire a amorcé une ouverture, tout en posant des conditions. "Des flexibilités à cette réglementation sont possibles, mais elles doivent s’accompagner de cet objectif fondamental : que les composants des voitures soient produits le plus possible en Europe", affirme-t-il.

 

Bruxelles va réexaminer l'interdiction de vendre des véhicules thermiques prévue pour 2035

 

Marc Ferracci est également revenu sur l’importance d’une préférence européenne dans le cadre du verdissement des flottes. Pour cela, il souhaite qu’il y ait "une part de la valeur ajoutée minimale à l’échelle du véhicule" produite en Europe, comme le souligne Contexte. Il précise que les composants les plus critiques doivent obligatoirement être fabriqués en Europe. Une préférence européenne qu’il souhaite aussi voir appliquer aux batteries des véhicules électriques.

