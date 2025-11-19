Yoni Dayan, Simplicicar : "Nous avons réduit la part des modèles haut de gamme"

La direction de Simplicicar ne s'entête pas à maintenir sa ligne, alors que la trajectoire elle-même du marché automobile est difficile à lire. En substance, tel est le message passé par Yoni Dayan, président-fondateur de la franchise de revente de voitures d'occasion en CtoC. "Nous avons bifurqué sur le modèle à suivre", a-t-il confié, lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile.

Il fait référence à la baisse des voitures premium dans le mix de mandats commercialisés par Simplicicar. "Nous avons réduit la part des modèles haut de gamme pour nous tourner vers des voitures d'occasion plus en phase avec les produits recherchés par la majorité des clients", confirme le fondateur de la franchise. Un changement de braquet imposé notamment "par le malus qui a plombé le marché premium et donc le potentiel".

Et Yoni Dayan de poursuivre : "J'ai le sentiment que certains franchisés sortent du lot sur le premium, mais cela aura bien du mal à durer". Le fondateur de Simplicicar balaye toutefois les idées d'une révision des standards. Il se montre toujours convaincu que la conjugaison d'une communication ciblée et d'une qualité de bâtiment encouragera la consommation.

Le malus a aussi mis à mal l'activité BtoB de Simplicicar. L'enseigne propose, depuis plusieurs années maintenant, de fournir des gestionnaires de flotte avec des véhicules neufs dans le cadre d'un partenariat avec Arval. "Nous avons réussi à travailler grâce à des valeurs résiduelles estimées très hautes, mais sans réellement savoir quelles sont les conséquences en coulisses", rapporte Yoni Dayan. Il n'ignore pas pour autant que les pertes financières peuvent être folles.

Un nouvel environnement informatique à venir prochainement

À fin décembre 2025, Simplicicar espère avoir atteint 130 points de vente en comptant les sites en préparation. À cette même échéance, Yoni Dayan parie que le volume annuel devrait tutoyer les 20 000 transactions. "Le repositionnement nous a permis de mieux exploiter le potentiel du marché français des voitures d'occasion", ponctue-t-il.

Une taille d'entreprise qui force – autant qu'elle finance – un projet structurant. En janvier prochain, Simplicicar lancera un duo d'outils DMS et CRM dans son réseau de franchises. Les premiers tests ont débuté dans certaines affaires, d'après les propos tenus par le patron du réseau. Développés en interne et embarquant des briques d'intelligence artificielle, ces moyens informatiques tendent à couvrir tous les besoins des agents en remplacement de la solution jusqu'à présent achetée chez un éditeur.

Au passage, Simplicicar y gagnera une collecte plus complète des données d'activité et de relation client. "Nous ne pouvions plus continuer sans évolution. Voyons cela comme une crise existentielle", glisse Yoni Dayan. L'environnement technologique servira aussi bien en France qu'en Belgique, où la franchise compte actuellement cinq agences opérationnelles et cinq autres en attente.

Accélérer sur le marché des VSP

Il y a un an, Simplicicar introduisait la Simplici S1 sur le marché hexagonal. Cette voiture sans permis entièrement électrique avait vocation à utiliser le réseau de franchises pour atteindre des clients. Il s'est avéré que seuls 40 % des agents ont adhéré au mouvement. Une part dont Yoni Dayan s'attend à ce qu'elle monte à 60 % l'an prochain.

S'il a surestimé l'enthousiasme des franchisés devant cette proposition, il a sous-estimé le besoin des consommateurs d'aller chez des spécialistes du VSP pour acheter ce type de véhicule. Une approche marketing corrigée quand Simplicicar a ouvert la Simplici S1 aux concessionnaires Aixam et Ligier notamment.

"Elle a constitué un prix d'appel pour eux. Ils ont pu contribuer pour moitié aux 200 unités immatriculées durant cette première année, constate le fondateur et instigateur de ce projet industriel hors du commun. Il nous reste encore 50 voitures à sortir. Ensuite, nous recevrons uniquement des lots de 50 exemplaires afin de travailler en flux tendu et d'éviter la dégradation des batteries sur les parcs d'exposition".

L'objectif 2026 a été fixé pour la voiturette. Simplicicar entend franchir le palier des 1 000 unités mises en circulation en France. Sur un marché tricolore en croissance de près de 140 % entre 2019 et 2024, à 31 714 livraisons, la Simplici S1 défend un prix du neuf qui se positionne sous celui des exemplaires d'occasion, à 9 480 euros contre 11 695 euros en moyenne pour les VO, selon Leboncoin.