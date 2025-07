VroomMarket : quand l’expérience Transakauto inspire un nouveau modèle de franchise VO

Le concept de l'intermédiation sur le marché des voitures d'occasion continue de stimuler les esprits. VroomMarket en est la dernière illustration en date. Cette nouvelle enseigne de transactions entre particuliers vient de voir le jour, à l'initiative d'un pool d'entrepreneurs. On y retrouve des spécialistes de la distribution automobile, dont Benjamin Royer, fondateur de Gabrielle Automobile et créateur de contenus, ainsi que Alfredo Sciuto, fondateur de l'enseigne Forza et Licall (voir ci-après), et des spécialistes de la tech, Edouard Hausseguy et Julien Gauger

Anciens membres du réseau de franchise Transakauto, Benjamin Royer et Alfredo Sciuto ont voulu se lancer à leur compte en profitant de leur expérience. Et celle-ci leur a dicté de changer le modèle relationnel. "Nous n'avons pas opté pour la franchise. VroomMarket joue le rôle de coactionnaire des agences. Cela nous oblige à accompagner durablement les entrepreneurs car notre profitabilité en dépend", explique Alfredo Sciuto. Par cette approche, les dirigeants espèrent réduire au plus bas le taux de défaillance.

Leur recrutement s'ouvre à divers profils, allant des purs investisseurs en recherche de rentabilité aux ex-vendeurs en concession en passant par des franchisés d'autres réseaux ou des personnes en reconversion. "Au début, raconte Alfredo Sciuto, nous avons signé des contrats de licence avec des professionnels, dont des marchands, pour aménager des espaces sur leur surface de vente. Mais les limites ont vite été atteintes. Ils ne cherchaient que des garanties sans s'impliquer concrètement. Il y a un travail de déconstruction à réaliser avant de voir de telles collaborations fonctionner".

30 à 50 ventes mensuelles par site

Après quelques mois de prospection, une dizaine de points de vente a ouvert. Les porteurs du projet VroomMarket ne cherchent pas à faire concurrence aux autres franchises sur le plan du nombre d'agences. Ils souhaitent "couvrir tout le territoire de manière homogène et, surtout, exporter le concept". L’Europe, évidemment, mais aussi l’Amérique du Nord, l’Afrique du Nord ou les Émirats constituent la liste des débouchés envisagés.

Dans l’Hexagone, chaque site devrait afficher un potentiel de 30 à 50 transactions par mois. Ils s'appuieront en partie sur un stock d'une dizaine de voitures d'occasion pour y parvenir. "Nous poussons tous les curseurs du secteur du CtoC, affirme Alfredo Sciuto. Nous cherchons à vendre sur toutes les plateformes disponibles, quand d'autres se limitent à un seul infomédiaire."

Sur le papier, VroomMarket s'autorise à jouer les intermédiaires dans des ventes de véhicules âgés de moins de 15 ans et de moins de 200 000 km. Il y aura quelques exceptions, selon les cas. La communication ne se focalisera pas sur les modèles sportifs. Au contraire, "nous voulons montrer la diversité de l’offre pour attirer le tout-venant", dit le cofondateur.

Comme la plupart des franchises, VroomMarket ne se rend jamais propriétaire du véhicule échangé entre deux particuliers. Cependant, les cofondateurs ont pris le parti d'assumer leur mission de commerçants en créant un fonds d'autogarantie. En cas de sinistre, un service dédié prend le relais dans la journée, se met en relation avec une concession de la marque concernée et règle la facture de réparation. "Dans notre logique, les constructeurs sont les mieux placés pour réparer un véhicule", précise le responsable.

Un centre de contact pour apporter des leads

Pour trouver des particuliers en position de vendeurs, VroomMarket va faire appel à Kall Kall. Cette structure de gestion des contacts sortants émane de Licall, une société fondée précédemment par Alfredo Sciuto. "Elle a été imaginée pour résoudre les problématiques d’acquisition de leads chez les agents. Nous savons qu’il y a un rapport qualité-prix défavorable", explique-t-il.

Licall fonctionne ainsi : des bases de données achetées à l'extérieur sont transmises à des prospecteurs indépendants. Ces derniers qualifient la liste de particuliers désireux de revendre une voiture d'occasion, puis restituent les fiches détaillées à l'enseigne qui les transmet au franchisé approprié.

Les cinquante prospecteurs génèrent actuellement entre 1 800 et 2 000 leads par mois à plus d'une vingtaine de points de vente de diverses franchises. Et Alfredo Sciuto de glisser justement que chez VroomMarket, les détenteurs du panneau seront bien moins dépendants d'un centre de contact pour mener leurs actions de démarchage.

Outre les moyens de prospection et le service d'autogarantie, qu'en est-il des solutions de financement ? L'équipe dirigeante y travaille. Le chantier consiste à créer un établissement bancaire en interne. Des contacts ont été pris avec des possibles partenaires. La concrétisation attendra quelques mois, cependant, le temps de consolider les bases du réseau.