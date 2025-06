Via Automobile cherche à maîtriser son approvisionnement

Le réseau de franchises continue de s'étendre sur le territoire national. En parallèle de ce travail de conquête, Via Automobile se concentre sur l'acquisition de clients avec l'objectif d'attirer spontanément des particuliers en position de revente de leur voiture d'occasion.

Via Automobile devrait ouvrir une vingtaine d'agences en France en 2025. ©Le Journal de l'Automobile

La franchise Via Automobile veut maîtriser toujours plus l'approvisionnement de ses agences. L'enseigne spécialisée dans les transactions de voitures d'occasion entre particuliers met en œuvre des moyens pour attirer spontanément des utilisateurs du service.

"Nous travaillons sur l'acquisition des clients dans l'espace digital, a expliqué Gokhan Adak, président de Via Automobile, lors de sa venue aux États-Majors du VO où son entreprise exposait. Il s'agit de réduire nettement notre dépendance aux infomédiaires pour l'approvisionnement".

La méthode courante dans ce métier consiste à éplucher les pages web des plateformes de diffusion d'annonces et à prendre contact avec le vendeur. Ce qui constitue une véritable perte de temps et peut finir par décourager. Les efforts marketing de Via Automobile visent à faire évoluer le fonctionnement.

"Certains de nos franchisés parviennent déjà à réaliser la moitié de leur approvisionnement avec des clients spontanés", soutient Gokhan Adak, en ne manquant de pas de les présenter comme des modèles. Les Français qui cèdent des véhicules d'occasion âgés de cinq ans et cumulant autour de 100 000 km sont dans le viseur pour répondre aux sollicitations des acheteurs à l'autre bout de la chaîne.

Eveho va se connecter, Finzr en négociation

Pour y parvenir, Via Automobile s'en remet autant à des outils de prestataires que des solutions conçues en interne. L'essentiel est de disposer d'un parcours 100 % digital. Et parlant de digitalisation, la direction annonce que la plateforme d'Eveho se connectera prochainement à l'écosystème de la franchise. "Nous discutons aussi avec Finzr pour le financement". Certains se souviendront que, justement, ces deux entreprises sont partenaires techniques.

Depuis janvier dernier, Via Automobile a ouvert treize agences, dont une à Chambly (60) à l'initiative de Priam Puca, ancien cadre du groupe Gemy. Dix autres projets sont en passe de concrétisation. "Nous venons d'inaugurer un site à Aubenas (07) avec un franchisé qui investira aussi à Valence (26)", intercale comme information le président. Il regarde désormais vers l'ouest de la France où des territoires demeurent encore vacants.