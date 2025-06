Quelles régions ont profité du marché VO en mai 2025 ?

Dans un contexte relativement morose, les achats de voitures d'occasion ont été plus dynamiques sur certains territoires, à en croire les statistiques de AAA Data. Trois régions ont terminé avec une croissance supérieure à 3 %, contre une moyenne à +0,3 %.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a bondi de 3,9 % en mai 2025. ©AdobeStock-Richard Villalon

Les transactions de voitures d'occasion n'ont pas particulièrement décollé en mai 2025. En comparaison avec l'an passé, le marché national n'a progressé que de 0,3 %, à 426 300 unités. Une forme de morosité dont se sont dégagées quelques régions et ce, avec la manière.

La plus forte croissance mensuelle a été enregistrée dans le Sud. Avec près de 35 900 voitures d'occasion remises en circulation, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a bondi de 3,9 % par rapport à l'an passé. Au terme des cinq premiers mois, AAA Data y recense 188 600 transactions, soit +1,4 %.

Les Hauts-de-France ont aussi fait bien mieux que l'an passé. Selon AAA Data, pas loin de 42 900 voitures ont trouvé preneurs, autrement dit 3,6 % de plus qu'en 2024. La région est particulièrement porteuse cette année. Depuis janvier, le cumul atteint 224 920 unités, soit 3,7 % de voitures d'occasion supplémentaires.

Retour dans le Sud et plus précisément en Occitanie. Au mois de mai, 42 600 résidents y ont acquis une voiture d'occasion, soit 3 % de progression sur un an. Cela porte le total à quelque 228 130 échanges après cinq mois, en gain de 2,1 %.

La région Auvergne-Rhône-Alpes tient sur la durée

À l'échelle des cinq premiers mois, les plus nettes accélérations s'observent dans les Hauts-de-France, certes, mais sur deux autres territoires. Alors que le marché français grimpe de 2 %, à 2,268 millions de voitures d'occasion revendues, la région Auvergne-Rhône-Alpes affiche +3,4 %, à 305 600 unités environ.

Il convient de mettre également en lumière la situation dans le Centre-Val de Loire. Au cours des cinq mois écoulés, 93 659 voitures d'occasion y ont été remises en circulation. Comparé à l'an passé, cela correspond à une hausse de 2,8 %.

À ce stade de l'année, deux régions accusent une fonte des volumes. Il s'agit d'abord de la Corse qui chute de 8,4 %, à 12 645 transactions. Ensuite, il y a la Normandie, où 119 540 voitures ont repris du service (-0,5 %).