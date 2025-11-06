Voitures électriques : le Danemark fige temporairement la taxe, l'Europe respire

Le gouvernement danois a pris la décision de reporter d'une année l'augmentation de la taxe appliquée aux voitures électriques neuves et d'occasion. Un soulagement pour l'industrie locale et européenne qui verra tout de même le taux passer de 40 à 48 % en 2027.

Au Danemark, le gouvernement a décidé de reporter à 2027 l'augmentation à 48 % de la taxe sur les ventes des voitures électriques neuves et d'occasion. ©AdobeStock-Gestur

La décision doit encore être ratifiée en décembre prochain, mais les professionnels danois respirent. Ils retenaient leur souffle face à la perspective d'une hausse de la taxe sur les voitures électriques à partir du 1er janvier 2026. Ils ont obtenu un report d'un an auprès du gouvernement. Le passage du taux de 40 à 48 % se fera donc à compter de 2027.

Cela aurait d'abord pénalisé les concessionnaires qui dépendent largement des modèles de voitures électriques. Et pour cause, au Danemark, sur les 134 100 voitures nouvellement immatriculées au cours des neuf premiers mois (+6,2 %), quelque 88 450 exemplaires fonctionnaient entièrement à l'électricité. Outre le fait de porter préjudice à la seule famille de produits en croissance sur la période (+45,5 %), le système de taxation allait frapper un segment de près de 66 % des commandes.

Le report provoque par ailleurs le soulagement des entreprises qui vivent du commerce de voitures d'occasion. Le Danemark étant surtout un territoire d'exportation pour les voitures électriques depuis les pays majeurs d'Europe. En effet, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont besoin que le marché danois des VE garde son attractivité dans le but d'y trouver des débouchés.

"Le maintien du taux à 40 % protège efficacement les marchés transfrontaliers européens, en préservant un équilibre sain entre l’offre locale et importée de BEV", explique Yoann Taitz, le directeur régional des prévisions et expert marché chez Indicata. Et celui-ci de poursuivre : "Sans ce report, la demande danoise pour les BEV d’occasion importés aurait fortement chuté en 2026".

Vers un taux de 56 % en 2028

La taxe d’immatriculation joue un rôle central sur le marché automobile danois. Elle ne fait aucune distinction entre les véhicules neufs immatriculés localement et les voitures d’occasion importées depuis d’autres pays de l’UE. Depuis 2021, cette taxe augmente progressivement, conformément à la volonté politique d'aligner le traitement fiscal des véhicules électriques sur celui des moteurs thermiques.

Dans son analyse, Indicata soutient qu'une hausse de la taxe au Danemark aurait rendu ces véhicules nettement plus coûteux pour les acheteurs locaux. Par conséquent, les volumes d’échanges transfrontaliers auraient immédiatement décliné et, de fait, l’ensemble de l’UE aurait constaté une baisse de la pression sur les prix, autrement dit un mouvement déflationniste. Ce que personne ne souhaite, alors que les distributeurs subissent déjà les affres de ce segment.

Si cette décision gouvernementale offre un répit aux acheteurs et aux vendeurs transfrontaliers, il faut bien garder en tête que l’ajustement structurel n’est que différé. Le taux de taxation passera à 48 % en 2027, puis à 56 % en 2028. Des hausses ayant été inscrites dans la loi. "Leur mise en œuvre devrait modérer les volumes d’importation, soutenir les valeurs résiduelles locales et renforcer l’alignement fiscal entre BEV et véhicules thermiques au Danemark", peut-on lire dans la note publiée le 5 novembre 2025 par Indicata.

"Le Danemark agit comme un baromètre fiscal pour les flux de véhicules électriques en Europe du Nord. Suivre ces évolutions permet aux acteurs du marché d’anticiper les mouvements de prix, d’optimiser les canaux de remarketing et de mieux gérer les risques liés aux portefeuilles", conclut Yoann Taitz.