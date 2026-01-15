Voitures électriques d'occasion : les vieux exemplaires plombent la rotation

La nouvelle édition du baromètre du marché des voitures électriques d'occasion, réalisé par Mobilians et Avere France, a été publiée. L'analyse des statistiques de AAA Data confirme la croissance des ventes, mais révèle une rotation lente. La faute en grande partie aux exemplaires immatriculés avant la pandémie de Covid-19.

Mobilians et Avere France partagent les données relatives au marché des VE d'occasion. ©(image générée par IA)

Il est possible de vendre plus, mais pas forcément dans des délais plus convenables. Le marché des voitures électriques en apporte malheureusement toujours la preuve sur le segment des voitures d'occasion. D'après l'étude barométrique de Mobilians et Avere France, la rotation des parcs de VEO n'a pas accéléré significativement au dernier trimestre 2025.

En moyenne, sur la période, selon les statistiques partagées par AAA Data, il fallait 161 jours à un professionnel pour revendre une voiture électrique d'occasion, soit un jour de plus qu'au troisième trimestre. À titre de comparaison, un modèle thermique équivalent nécessitait 139 jours d'exposition pour trouver preneur.

La Mini et la Megane caracolent en tête

En observant les données dans le détail, il apparaît que le tableau est assombri par les voitures les plus âgées, celles ayant été immatriculées avant la période de crise sanitaire. En effet, les VEO âgées de 5 à 8 ans présentent un délai moyen de vente de 212 jours. Une durée qui s'est allongée de 5 jours par rapport au T3 2025.

Alors que les exemplaires les plus jeunes ont tendance à gagner en vitesse de rotation, sinon à stabiliser le rythme. Les voitures électriques d'occasion de moins de trois ans, d'abord, stationnent en moyenne 144 jours (contre 141 jours au T3 2025 et 146 jours au T4 2024). Les véhicules de 3-5 ans, ensuite, prennent en moyenne 155 jours pour être revendus (contre 158 jours au T3 2025 et 170 jours au T4 2024).

Certaines voitures sortent évidemment du lot. Pour les classer, Mobilians et l'Avere regardent le taux de revente en moins de trois mois. À ce jeu, la Mini Electric (46 %) et la Renault Megane-E (31 %) prennent la tête. Il faut en moyenne 46 jours aux exemplaires en stock pour être revendus. Le top 5 se complète des Renault Twingo III et Zoe (28 % en moins de trois mois et 49 jours de moyenne) puis de la Fiat 500e dans sa version 37,3 kWh (27 %/43 jours).

À l'inverse, certains modèles sont à la peine. Et selon les données AAA Data utilisées dans le baromètre, il s'agit de trois produits de Stellantis. Il y a d'abord la DS3 Crossback et ses 233 jours de rotation moyenne. Elle est suivie de la Peugeot 2008 II (à 200 jours) et de la Citroën ë-C4 (215 jours). Le fait est que les voitures flanquées des chevrons affichent des taux de revente légèrement meilleurs.

Des ventes en nette croissance grâce aux particuliers

Même s'il faut du temps pour revendre ces véhicules qui ne représentent encore que 3 % du marché de l'occasion, le marché a enregistré une croissance de 30 % sur un an, à 177 886 transactions.

Les achats d'occasion ont ainsi représenté l'équivalent de près de la moitié des achats de véhicules électriques neufs en 2025, portés par quelques modèles phares, avec en tête la Renault Zoe, la Peugeot e-208, la Fiat 500 et la Tesla Model 3.

Ce marché des voitures électriques d'occasion doit beaucoup aux particuliers. Au dernier trimestre 2025, par exemple, ils ont totalisé 45 820 des transactions, soit 84,7 % du marché sur la période. 36 % de ses acquisitions (16 360 unités ; +27 %) ont été réalisées au moyen d'un contrat de location, contre 64 % (29 460 unités ; +17 %) qui ont fait l'objet d'un achat comptant ou à crédit classique.