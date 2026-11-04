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Distribution

Voitures d’occasion : six mois de baisse consécutifs sur le marché BtoB

Publié le 4 novembre 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Les prix des véhicules d’occasion négociés sur Auto1.com ont reculé pour le sixième mois consécutif en octobre 2026. À 132 points, l’indice de la plateforme européenne de remarketing BtoB retrouve un niveau inédit depuis avril 2021, confirmant la poursuite de la détente sur le marché du VO.
Etude mensuelle VO auto1.com
Les statistiques d'Auto1.com démontrent une déflation des prix des VO au remarketing BtoB. ©Le Journal de l'Automobile

Les mois se suivent et les prix des véhicules d'occasion négociés sur Auto1.com continuent de chuter. Selon les données compilées par la plateforme européenne de remarketing BtoB pour son étude mensuelle, l'indice de prix a été estimé à 132 points, en octobre 2026, soit -1,2 point par rapport à septembre.

 

Cette déflation des prix de transaction ramène le marché du remarketing loin en arrière. En effet, ce niveau d'indice n'avait pas été connu depuis avril 2021, autrement dit à la fin du troisième et dernier confinement. Il était alors de 130,6 points.

 

Alexandre Mahé nommé au remarketing VO de Chery Europe

 

Il s'agit du sixième mois consécutif de baisse. L'indice a concrètement perdu dix points depuis le pic d'avril dernier provoqué par le début du conflit au Moyen-Orient. Depuis janvier, la moyenne de l'indice s'établit à 137,7 points. À titre de comparaison, elle était de 139,7 points en 2025.

 

L'indice d'Auto1.com a fixé sa base au 1er janvier 2015. Il n'est jamais retombé en dessous. L'année la plus haute demeure celle de 2022 avec une moyenne de 163,5 points. C'est d'ailleurs en juillet de ce même exercice que le sommet a été atteint (171,6 points).

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