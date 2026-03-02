Menu
Voitures d'occasion : J. Bervas Caen passe à l'échelle supérieure

Publié le 2 mars 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Un peu plus de dix ans après son implantation à Caen (14), J. Bervas Automobiles se dote d'un bâtiment plus grand et plus moderne. L'enseigne du groupe Sofipel dédiée aux reventes de voitures d'occasion accroît ses capacités dans la ville normande pour profiter des opportunités de marché.
J. Bervas Automobiles Caen
À compter du 3 mars 2026, J. Bervas Caen exploitera un bâtiment à la taille des ses ambitions sur le marché des voitures d'occasion. ©J. Bervas Automobiles

Le panneau J. Bervas Automobiles change d'adresse à Caen (14). À compter du 3 mars 2026, l'enseigne du groupe Sofipel dédiée au remarketing de voitures d'occasion va profiter d'un nouveau bâtiment, situé à quelques mètres à peine de l'ancien outil de travail, dans la commune de Carpiquet.

 

"Ce nouveau site est un atout pour la marque et a été dimensionné pour accompagner nos ambitions de croissance", résume Florian Marguerite, directeur de J. Bervas Automobiles Caen. Un projet qui aura nécessité un investissement de 2,8 millions d'euros et la mobilisation d'une quinzaine d'entreprises du Grand Ouest, selon les informations communiquées par le groupe breton.

 

Huit mois de travaux au terme desquels J. Bervas Automobiles Caen obtient un espace de vente sur un terrain totalisant 10 500 m2. Ce sont ainsi entre 300 et 350 voitures d'occasion reconditionnées qui pourront être exposées à la vue des clients. Ce nouveau parc a été conçu pour optimiser la gestion du stock de véhicules, la lisibilité de l’offre client et la circulation des flux, comme l'explique le groupe dans sa communication.

 

Dépasser les 1 800 ventes en 2026

 

L'agence de Caen a été, en 2014, la première à ouvrir ses portes hors de la Bretagne, fief du groupe Sofipel. Au fil du temps, elle s'est imposée comme l'une des plus dynamiques du maillage qui comporte huit emplacements. "En 2025 nous avons vendu plus de 1 800 véhicules reconditionnés et nous ambitionnons en 2026 de dépasser ce seuil", avance le directeur des lieux pour expliquer ce surcroît de capacité.

 

Le Temple Automobiles devient J. Bervas Automobiles Nantes

 

Le groupe Sofipel anime un stock de 3 000 voitures d'occasion à destination des particuliers. Avec Starterre et Debard Automobiles, sa branche J.Bervas Automobiles compte parmi les enseignes indépendantes les plus influentes du monde des voitures d'occasion en France. Dans son ensemble, le groupe familial breton a réalisé 22 000 transactions de VO sur les canaux BtoC et BtoB l'an passé.

