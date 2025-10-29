Sofipel : Global Autostore renforcera ses services en 2026

Tandis que les volumes progressent, Global Autostore, la filiale du groupe Sofipel dédiée au commerce de voitures d'occasion aux professionnels, prépare la refonte de son site internet. L'investissement dans la technologie s'accompagnera d'un renforcement des moyens humains. Alison Simonet, la responsable de la plateforme, livre les premiers éléments du plan.

Alison Simonet, responsable de Global Autostore. ©Journal de l'Automobile

Les maquettes n'ont pas été révélées, mais Global Autostore prépare bien un nouveau site internet. La filiale du groupe Sofipel en charge de la revente de voitures d'occasion aux professionnels devrait en disposer "dès fin 2025 ou début 2026, en fonction du rythme de développement", a expliqué Alison Simonet, la responsable de la division, lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile, sur le salon Equip Auto 2025.

Global Autostore y exposait sur l'espace Univers VO pour venir à la rencontre de clients potentiels, à commencer par les garagistes. Une catégorie de professionnels qui, selon Alison Simonet, "éprouve le besoin de s'investir dans la vente de voitures d'occasion, mais n'a pas nécessairement la capacité d'aller chercher des produits".

D'ailleurs, telle est l'une des raisons de la modernisation du site internet du fournisseur breton. La responsable de Global Autostore souhaite faciliter l'accès à sa plateforme de remarketing et aux offres qu'elle recèle. "Ce site sera également le moyen d'accroître le nombre de prestations de services que nous valorisons auprès de nos clients", ajoute-t-elle à son propos.

Doubler les effectifs

Pour la structure de Sofipel, le saut technologique qui sera fait va réduire le nombre de tâches administratives à accomplir. Un gain de productivité qui financera un autre investissement, dans l'humain cette fois. "Nous passerons à cinq vendeurs ce qui doublera la taille de notre effectif total, soit dix personnes", annonce Alison Simonet. En effet, elle mène une campagne de recrutement dans l'optique de renforcer de manière significative son pôle commercial.

Il s'agit ainsi de mailler plus densément le territoire. "Il y a des ouvertures et des fermetures de points de vente régulières, observe Alison Simonet. Je pense qu'il est donc indispensable de jouer la carte de la proximité. Voilà quel sera l'intérêt premier de cette équipe". Et la responsable de glisser dans la foulée : "les distributeurs ignorent encore qu'ils ont besoin de nous pour s'approvisionner de manière qualitative".

Ces engagements budgétaires se justifient d'autant plus que le rythme de Global Autostore accélère. En 2024, cette filiale de Sofipel avait comptabilisé 3 500 ventes. A fin septembre, ce score avait déjà été atteint. La responsable estime que cette performance est en corrélation avec le gonflement du stock, à près de 3 000 pièces permanentes. "Avec plus de produits, nous avons plus de disponibilité donc plus de ventes", synthétise-t-elle.