Vers une France à deux vitesses pour le marché du véhicule d'occasion ?

Quand il s'agit de regarder les offres de voitures d'occasion dans notre pays, il y a matière à penser que, désormais, plusieurs France métropolitaines coexistent. En effet, l’étude des données issues de la plateforme Leparking, qui agrège les annonces diffusées sur les principaux sites français, met en lumière un phénomène de fracture territoriale de plus en plus nette.

La première observation révèle que toutes les régions ne réagissent pas de la même manière à la contraction du marché des voitures d'occasion, observée en 2025 puis au début de l'année 2026. Dans les grandes zones économiques, à commencer par l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes ou la Provence-Alpes-Côte d’Azur, les prix résistent malgré la baisse des volumes.

En Île-de-France, par exemple, le volume d’annonces passe d’un pic à plus de 161 000 unités mi-2025 à environ 133 000 début 2026. Dans le même temps, le prix moyen, après avoir baissé autour de 21 500 euros en 2025, repart à la hausse pour atteindre près de 23 500 euros début 2026. Même logique en Auvergne-Rhône-Alpes, où les volumes reculent entre 2025 et 2026 (de l’ordre de 145 000 à 130 000 annonces), mais les prix se maintiennent autour de 22 000 euros, avec même un léger rebond début 2026.

Ce découplage constitue un signe distinctif des marchés capables d’absorber les chocs. Ces territoires disposent d’une profondeur de marché suffisante pour ajuster l’offre sans dégrader la valeur. Au point que ces régions peuvent prétendre fixer le tempo auquel le reste du pays doit avancer.

Les zones de fragilité

À l’inverse, certaines régions apparaissent nettement plus fragiles, selon les données compilées sur la période par Leparking. Au nord, dans les Hauts-de-France, les volumes d'annonces de VO reculent progressivement au fil du temps. Ils sont passés de près de 93 000 annonces mi-2025 à environ 84 000 début 2026. Pourtant, les prix restent contraints, oscillant autour de 21 000 euros sans réelle capacité de rebond. Le Grand Est suit une trajectoire comparable avec baisse continue des volumes de l'ordre de 11,5 %, entre 2024 et début 2026, à moins de 93 000 unités, tandis que le prix s'inscrit en recul structurel de 12 %, à près de 22 000 euros.

Pour le dire autrement, dans ces territoires, la baisse de l’activité sur les plateformes de diffusion d'annonces ne crée pas de mouvement inflationniste sur les prix. Au contraire, elle révèle une demande plus fragile. Ce sont des régions qui subissent davantage les conditions nationales qu’elles ne les influencent.

À l'ouest, une stabilité exemplaire

Entre ces deux extrêmes, certaines régions illustrent des dynamiques plus heurtées. L’Occitanie en est l’exemple le plus marquant. Après une phase de prix très élevés en 2024 (jusqu’à 28 000 euros en moyenne à l’automne), le marché corrige brutalement en 2025, avec des prix retombant autour de 22 000 à 24 000 euros, tandis que les volumes deviennent plus erratiques. Ce type de courbe peine à cacher un marché plus sensible aux déséquilibres offre/demande, avec des phases de surchauffe suivies de corrections rapides.

Il convient de souligner les cas spécifiques de la Bretagne ou de la Nouvelle-Aquitaine qui montrent une stabilité exemplaire. Au cours des vingt-sept derniers mois, le volume et le prix y ont évolué de manière très linéaire. Ces deux régions s'imposent alors comme des marchés "sûrs" pour les professionnels du fait de la pondération de l'exposition aux risques de dévaluation brutale des stocks.

Convergence des prix… piège du stock ?

L'autre enseignement clé de cette étude a trait à la convergence progressive des niveaux de prix. Alors qu’en 2024, l’écart entre régions pouvait dépasser 5 000 euros, la plupart des territoires métropolitains se situent en 2026 dans une fourchette resserrée entre 21 000 et 23 000 euros. Cette homogénéisation masque toutefois des réalités très différentes : certaines zones maintiennent leurs prix par la tension sur l’offre, quand d’autres les subissent faute de demande suffisante.

La tendance de fond se confirme donc que le marché VO français ne fait pas que ralentir, il se recompose. La variable géographique devient déterminante. D’un côté, des régions capables de piloter leurs prix et d’absorber les cycles. De l’autre, des territoires plus dépendants, où la baisse des volumes ne suffit pas à recréer de la valeur.

Il faut alors prêter attention à la rotation. Le léger effritement des prix dans un marché relativement calme sur le plan commercial expose les distributeurs à un risque. Celui de se trouver en possession d'un stock acheté désormais un peu cher au second semestre 2025.