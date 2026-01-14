Rotations VO : Dacia mène la danse

Publié le 14 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Dans son étude mensuelle de l'état des stocks de voitures d'occasion âgées de moins de sept ans présents chez les distributeurs, Autobiz établit le podium des marques aux rotations les plus rapides. Au dernier trimestre, sur fond d'accélération, Dacia a devancé la concurrence.

Autobiz estime à 437 000 le nombre de voitures d'occasion de moins de sept ans en parc à fin décembre 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Il faut toujours un premier. Au quatrième trimestre 2025, le trophée de la marque à la meilleure rotation revient à Dacia. C'est tout du moins ce que rapporte l'étude mensuelle d'Autobiz, qui se concentre sur les stocks de voitures d'occasion âgées de moins de sept ans disponibles en points de vente. Entre septembre et décembre, les exemplaires de la marque Dacia ont attendu en moyenne 58 jours pour trouver un acheteur, d'après les données compilées par Autobiz. Le positionnement tarifaire a maintenu le niveau d'attractivité de Dacia, selon l'analyse formulée. Cela lui a permis de devancer Toyota dont les voitures d'occasion repartent en 60 jours. La troisième place du podium est occupée par Seat, donnée à 65 jours de moyenne. Une remontée naturelle en décembre Une rapidité constatée dans un contexte d'accélération générale. Autobiz estime en effet qu'il faudrait actuellement 2 mois pour écouler l'intégralité des stocks de voitures d'occasion âgées de moins de sept ans détenus par les distributeurs. À titre de comparaison, à fin décembre 2023, l'estimation était de 2,3 mois et à fin décembre 2024, elle était de 2,6 mois. Pourtant, le niveau a naturellement remonté au cours du mois de décembre 2025 du fait des restitutions et des reprises de véhicules. L'estimation d'Autobiz porte sur 437 000 voitures d'occasion en parc à fin décembre, soit 4,6 % de plus qu'en novembre et le plus haut total calculé depuis janvier 2025. Cependant, les professionnels auraient un peu moins la pression que l'année précédente puisque le stock général est 10,2 % inférieur à celui de décembre 2024. Stellantis : comment l'informatique raccourcit le "time-to-market" des voitures d'occasion Des points de vente qui ne lésinent pas sur leurs efforts financiers pour attirer le chaland. L'écart de prix est tombé en moyenne à 236 euros sous la cote théorique établie par Autobiz, contre 214 euros en décembre 2024 et 218 euros en novembre dernier.

