Qui sont les acteurs français du Top 50 des distributeurs européens ?

En 2024, onze distributeurs français se sont placés dans le classement des 50 premiers distributeurs européens, édité par le cabinet ICDP. La France représente à elle seule 21 % des pays représentés dans ce palmarès.

Le groupe Cosmobilis/BYmyCAR conserve sa place en tant que premier distributeur français dans le classement du cabinet ICDP. ©Cosmobilis

Comme chaque année, le cabinet ICDP publie le classement des 50 premiers distributeurs européens. En 2024, le podium reste inchangé : le suisse Emil Frey (CA : 18 milliards d'euros) s'est placé sur la première marche. Arrivent ensuite, mais beaucoup plus loin, l'américain Penske (10 milliards d'euros) et le suédois Hedin (8 milliards d'euros). Ces trois groupes restent largement dans le haut du classement.

L'édition de ce Top 50 compte des groupes issus de 17 pays différents. Avec onze acteurs, dont six ont une présence à l'international, la France prend la première place (21 % des membres), devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Cosmobilis, numéro un des français

Le premier français est le groupe Cosmobilis/BYmyCAR. Ce dernier recule d'une place dans le classement, passant de la 14e place à la 15e. En 2024, il a commercialisé 110 365 véhicules (VN + VO) de 27 marques dans 176 points de vente pour un chiffre d'affaires de 3,48 milliards d'euros.

Le deuxième français de ce classement est le groupe Maurin, qui gagne une place (22e). Distributeur de 24 marques dans 204 points de vente, il a écoulé 77 730 véhicules et réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros.

Arrivent ensuite au cœur du peloton, entre les 25e et 35e places pas moins de six acteurs, majoritairement en progression dans la classement. Le groupe Gueudet 1880, qui conserve sa 24e place, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,67 milliards d'euros, ce qui le positionne ex-aequo avec l'allemand Gottfried Shultz GmbH & Co, et a commercialisé 93 747 véhicules.

Peloton au cœur du classement

À la 26e place (+1), le groupe vendéen RCM a réalisé un chiffre d'affaires de 2,55 milliards d'euros et mis à la route 50 624 véhicules. Fin 2023, il s'est développé en République tchèque, ainsi qu'au Royaume-Uni, dans le poids lourd. Juste après, Eden Auto, qui gagne trois places, a affiché un chiffre d'affaires de 2,14 milliards d'euros et commercialisé 80 818 véhicules.

En revanche, le groupe Bernard recule de huit places et se positionne à la 31e place. Il a réalisé un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros (65 000 véhicules). Les autres acteurs à suivre ont tous progressé. Le groupe Chopard passe de la 34e à la 32e place (CA : 1,19 milliard d'euros), tandis que BPM gagne six places (39e vs 33e) grâce à un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et 34 000 véhicules.

Très belle progression également pour GCA Groupe et Car Avenue. Le choletais est passé de la 41e à la 35e place (CA : 1,81 milliard d'euros ; vol. : 73 867) tandis que le lorrain grimpe de la 45e à la 37e place (CA : 1,7 milliard d'euros ; vol. : 55 000). Enfin, le groupe parisien Car Lovers (CA : 1,6 milliard d'euros ; vol. : 58 000) se positionne à la 44e place.

Ticket d'entrée : 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Les chiffres fournis par ICDP montrent qu'en 2024, le chiffre d’affaires moyen des groupes a atteint 3,4 milliards d’euros, soit +4,1 % sur un an, tiré par la vente de plus de 48 000 véhicules neufs, en hausse de 6,2 %. La taille moyenne de ces organisations a également progressé : 163 points de vente franchisés, représentant 20 marques en moyenne. Le seuil d’entrée pour intégrer ce classement est désormais de près de 1,5 milliard d’euros, en hausse de 8 %.

Retrouvez le classement des 50 premiers distributeurs européens compilé par le cabinet ICDP en cliquant sur le lien suivant : Top 50 distributeurs 2025