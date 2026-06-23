Lineshift bascule son agent IA dans l’ère de la vidéo

À la suite de l’avènement des chatbots, puis plus récemment des agents IA sur les plateformes de vente digitales, Lineshift voit plus loin. Déjà active depuis juillet 2025 avec son agent chargé de répondre au téléphone, l’entreprise menée par Julien Méchin s’attaque désormais à un nouveau format.

En effet, la start-up spécialisée en outils d'intelligence artificielle lance un agent vidéo. Nommé Max IA, il a été présenté sur le stand de Lineshift à l’occasion de la toute première édition de Moove On, le salon imaginé par Mobilians pour les acteurs de la distribution, des services de l’automobile et des mobilités, qui se tient jusqu'au 24 juin 2026 au Cnit de Paris La Défense (92).

L’objectif de la solution de Lineshift est simple : aider à convertir le maximum de visiteurs digitaux en clients de la concession. Pour cela, il faut rendre l’interaction la plus humaine possible comme le dit bien Julien Méchin, CEO de Lineshift, dans le communiqué de presse diffusé la veille de l’événement : "Aujourd’hui, un client peut passer beaucoup de temps sur un site automobile sans jamais vivre de vraie interaction commerciale. Or l’achat d’un véhicule reste une décision importante, émotionnelle et souvent complexe. Avec Max, nous voulons rendre le parcours digital plus humain, plus naturel et plus efficace pour les distributeurs".

Une expérience plus humaine

Max IA vise à dépasser les fonctions des chats traditionnels. L’agent apparaîtra sur le site de la concession et sera capable de répondre oralement tout en s’adaptant à l’état du client en face, offrant un vrai premier contact humanisé.

De plus, l’IA de Lineshift a été conçue pour le commerce automobile. Elle possède la base de données du distributeur, connaissant finement les modèles vendus. Max IA est ensuite capable d’aiguiller le client, planifiant les rendez-vous de visite ou d’essai de véhicule, remplaçant les tâches chronophages à faible valeur ajoutée pour le personnel en concession.

La compétition sur le marché des agents IA est rude. Lineshift fait face à de nombreux concurrents comme Call Auto, Sandra AI, qui s'est associée à Autosphere récemment, ou encore Diago. La start-up française est obligée d’innover pour ne pas laisser les entreprises rivales s'emparer du terrain. Avec la vidéo, devenue incontournable de nos jours, Lineshift a pris une petite longueur d'avance. Mais pour combien de temps dans ce secteur en constante évolution ?

Par Keziah Jeanne