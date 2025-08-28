Le top 10 des distributeurs MG en France

En 2024, la situation a été contrastée chez MG. Après avoir dépassé les 30 000 unités en 2023, les ventes se sont effet contractées en 2024. Elles ont reculé de 26,3 % à 24 599 unités. Un passage à vide programmé.

"Nous traversons actuellement un cycle en creux, avec le renouvellement des produits qui est l'une des raisons pour lesquelles nos ventes ont baissé au cours des trois premiers trimestres 2024, nous avait confié début 2025 Julien Robert, vice-président de MG France. Mais j'avais averti le réseau de ce passage à vide lors de la dernière convention en novembre 2023". Depuis, la marque sino-anglaise a retrouver des couleurs car, à fin juillet 2025, les immatriculations avaient progresser de 48,2 %. Elle vise 35 000 unités pour la fin de l'année.

Des concessionnaires en progression

Paradoxalement, les volumes des dix premiers concessionnaires n'ont pas suivi le même mouvement. Surtout pour les trois premiers. Avec 1 587 unités, Jean Lain Mobilités, qui confirme sa place de leader, a multiplié quasiment par 2,5 ses immatriculations.

Il est suivi par DMD (1 503) qui, lui, a vendu trois fois plus de voitures. La troisième marche du podium a été récupérée par Eden Auto (1 011), qui est passé lui aussi à la vitesse supérieure par rapport à 2023. Le groupe sudiste grille la priorité au nordiste Lempereur qui passe à la quatrième place avec 793 voitures.

MG reste assez discret sur les données liées à son réseau. Il ne communique pas sur la rentabilité, ni sur le nombre d'investisseurs qui distribuent la marque, mais seulement sur le nombre de points de vente, à savoir 179 à fin 2024 avec une ambition d'atteindre les 200 d'ici les mois à venir. Mais on observe à travers les statistiques que le réseau est encore récent, car les dix premiers distributeurs ne couvrent que 35 % des ventes de la marque.