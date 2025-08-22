Menu
Le top 10 des distributeurs BMW et Mini en France

Publié le 22 août 2025

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
En 2024, le réseau du constructeur allemand a affiché une performance globalement robuste. Si la rentabilité des concessions a subi une légère érosion, elle reste néanmoins parmi les meilleures de la profession. Le volume d’immatriculations a été en forte croissance. Découvrez le classement des dix meilleurs distributeurs.
BMW Mini top 10 des distributeurs
Le réseau BMW a enregistré une très bonne année 2024 avec une progression des ventes de 12,7 % en France. ©Le Journal de l'Automobile

En 2024, la marque BMW a réussi une excellente année avec une progression de ses immatriculations de 12,7 %, ce qui représente 67 147 unités mises à la route, soit une part de marché de 3,9 %. Cela la positionne à la 7e place des marques les plus vendues en France.

 

En revanche, 2024 n'a pas été flamboyant pour Mini. Faute de nouveauté, la marque a dégringolé de 30,6 %. Elle a mis à la route seulement 19 556 véhicules, ce qui a couvert 1,1 % de part de marché.

 

Importante concentration au sein du réseau BMW

 

Concernant la distribution, le classement est assez similaire à celui de l'année dernière. Le groupe Pautric reste le premier opérateur de la marque BMW avec 4 476 véhicules, suivi par Autosphere (Emil Frey) qui a distribué 3 126 BMW. La troisième place est détenue par BYmyCAR avec 3 051 unités.

 

À noter également les belles performances de distributeurs exclusifs, comme le parisien Horizon (2 777 unités ; 5e) et l'orléanais Christian Mery (1 506 ; 10e). Les dix premiers opérateurs ont représenté 38,5 % des ventes de BMW en France.

 

Tableau Le Journal de l'Automobile - Source BMW

 

Pour Mini, on retrouve sensiblement les mêmes acteurs, mais dans un ordre différent. Ainsi, le groupe GCA se positionne sur la troisième marche du podium, avec 1 098 unités. Les groupes Bruschet Automobiles et Raguin font également leur apparition. À noter que le réseau Mini est plus concentré, puisque les dix premiers distributeurs ont écoulé plus d'un véhicule sur deux.

 

Tableau Journal de l'Automobile - Source BMW

 

En dépit des faibles ventes de Mini, le réseau a réussi à sortir une très bonne rentabilité, eu égard à la concurrence. Elle a été de 1,6 %, en baisse de 0,6 point par rapport à celle de 2023, mais le réseau BMW a été le troisième réseau le plus rentable. 161 points de vente BMW et 141 Mini sont détenus par 34 investisseurs.

