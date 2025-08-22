Le top 10 des distributeurs BMW et Mini en France

En 2024, la marque BMW a réussi une excellente année avec une progression de ses immatriculations de 12,7 %, ce qui représente 67 147 unités mises à la route, soit une part de marché de 3,9 %. Cela la positionne à la 7e place des marques les plus vendues en France.

En revanche, 2024 n'a pas été flamboyant pour Mini. Faute de nouveauté, la marque a dégringolé de 30,6 %. Elle a mis à la route seulement 19 556 véhicules, ce qui a couvert 1,1 % de part de marché.

Concernant la distribution, le classement est assez similaire à celui de l'année dernière. Le groupe Pautric reste le premier opérateur de la marque BMW avec 4 476 véhicules, suivi par Autosphere (Emil Frey) qui a distribué 3 126 BMW. La troisième place est détenue par BYmyCAR avec 3 051 unités.

À noter également les belles performances de distributeurs exclusifs, comme le parisien Horizon (2 777 unités ; 5e) et l'orléanais Christian Mery (1 506 ; 10e). Les dix premiers opérateurs ont représenté 38,5 % des ventes de BMW en France.

Pour Mini, on retrouve sensiblement les mêmes acteurs, mais dans un ordre différent. Ainsi, le groupe GCA se positionne sur la troisième marche du podium, avec 1 098 unités. Les groupes Bruschet Automobiles et Raguin font également leur apparition. À noter que le réseau Mini est plus concentré, puisque les dix premiers distributeurs ont écoulé plus d'un véhicule sur deux.

En dépit des faibles ventes de Mini, le réseau a réussi à sortir une très bonne rentabilité, eu égard à la concurrence. Elle a été de 1,6 %, en baisse de 0,6 point par rapport à celle de 2023, mais le réseau BMW a été le troisième réseau le plus rentable. 161 points de vente BMW et 141 Mini sont détenus par 34 investisseurs.