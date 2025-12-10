Le groupe Sofibrie se développe avec XPeng

Publié le 10 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

À partir du mois de janvier 2026, la famille Havard, à la tête du groupe Sofibrie, comptera parmi les concessionnaires XPeng. Le distributeur ouvrira deux points de vente, d'abord à Maisons-Alfort (94) puis à Poitiers (86).

XPeng disposera de deux nouvelles implantations en France grâce à Sofibrie. ©AdobeStock-Trygve

Le groupe Sofibrie va rejoindre le réseau XPeng. Le groupe de distribution automobile détenu par la famille Havard achève l'aménagement d'une première concession située à Maisons-Alfort (94). Elle doit débuter ses activités au mois de janvier 2026, d'après Nicolas Sacchetto, le directeur général adjoint. Pour ouvrir ce premier point de vente consacré aux voitures électriques du constructeur chinois, le concessionnaire a opté pour les murs de son ancienne affaire Infiniti. "Il est dimensionné pour commercialiser des marques à volumes modestes, nous pourrons donc installer XPeng sans avoir la nécessité d'associer une autre gamme", explique le directeur général adjoint. XPeng à Poitiers et Hyundai en Seine-Saint-Denis Philippe Havard, président de Sofibrie, et Nicolas Sacchetto ont choisi XPeng, convaincus de pouvoir ainsi "travailler avec un concurrent direct de Tesla". Et le directeur général adjoint de souligner : "XPeng sera complémentaire dans notre groupe en ayant une offre de voitures électriques haut de gamme". Sur le plan commercial, aucun engagement contractuel n'a été signé. Cette concession de Maisons-Alfort devrait toutefois immatriculer entre 200 et 250 voitures neuves par an, selon les promesses de volume faites par la marque. Groupe Sofibrie : deux plaques, deux ambiances Quelque temps après, Sofibrie doublera la mise. En effet, le groupe francilien inaugurera un second site XPeng à Poitiers (86), toujours au premier semestre 2026. Le projet immobilier a pris un peu de retard, mais un bâtiment flambant neuf s'érigera sur le terrain de 8 000 m2, près de la concession Renault, historiquement détenue par l'opérateur. Pour rester sur Hyundai, relevons que Sofibrie démarrera, au début de l'année 2026, une activité commerciale aux Pavillons-sous-Bois (93). Un secteur précédemment exploité par Nep-Car, le groupe de Cyrille Paumier. Philippe Havard a décidé d'installer la marque sud-coréenne dans un hall partagé avec Nissan, qui y vivait seule jusqu'à présent.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet