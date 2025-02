Le groupe Midi Auto confirmé dans le réseau Stellantis

Presque deux ans après la signature du protocole transactionnel du 30 juin 2023, négocié par Me Renaud Bertin, entre Midi Auto et la direction de Stellantis en France, ayant mis un terme aux litiges entre les parties, en renouvelant une grande majorité des contrats, le groupe de distribution est en passe de retrouver presque l'intégralité de ses concessions. "Les protocoles d'accord sont en cours de signature", nous a confirmé le constructeur, qui souhaite mettre fin à une bataille juridique de près de cinq années.

La confiance s’étant intégralement restaurée entre les parties, Stellantis vient finalement de décider de renouveler les contrats, sous réserve de signature. Midi Auto devrait donc conserver la représentation de ses trois plaques. En Bretagne, les villes de Brest, Quimper, Crozon, Concarneau (29), Châteaudun (28), Lorient, Auray et Vannes (56) continueront de représenter les marques Citroën et DS automobiles.

La plaque Centre, avec Évreux, Vernon, Gisors (27), Dreux et Chartres (28) conserve le panneau Peugeot, tout comme les sites de Limoges (Haute-Vienne), Brive, Tulle, Cahors et Montauban en Corrèze, dans le Lot et dans le Tarn-et-Garonne. Enfin, dans le sud, les concessions d'Avignon (84) et Tarascon (13) gardent leur contrat Citroën et DS automobiles.

Au final, seule la concession de Cavaillon et de son annexe à Apt (84) perdraient le panneau Citroën. Les murs restant la propriété du groupe Midi Auto.

Une réorganisation du groupe finalisée

"La réorganisation du groupe Midi Auto est en passe d'être terminée", précise la direction du groupe, qui va fêter cette année son cinquantième anniversaire. Ainsi, Isabelle Hory a pris la présidence de Midi Auto, même si son fondateur, Bernard Hory, reste présent dans la structure. Cette dernière a nommé Olivier Beylot, qui était directeur de la plaque bretonne depuis 2015, comme directeur du groupe.

La réorganisation passe également par la création de responsables de pôles métier : véhicules utilitaires, occasion, financier et responsable qualité et marketing sur les différentes plaques. La nouvelle présidente conforte ainsi l'héritage du groupe de distribution qui va fêter son demi-siècle cette année.

En revanche, la résiliation des deux plaques de distribution Distrigo, à l'origine de la discorde avec le constructeur, est bel et bien effective.

Alors que la résiliation du groupe de distribution devait intervenir en mai 2023, Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie, avait remis le sort du groupe entre les mains du Ciri (Comité interministériel de restructuration industrielle).