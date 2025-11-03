Le groupe Faurie entre dans le secteur agricole en reprenant Claas Auvergne

Publié le 3 novembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Après l'automobile, le véhicule industriel et la mobilité urbaine, le groupe piloté par Marc Faurie poursuit sa diversification en s'implantant dans le machinisme agricole grâce à la reprise de trois sites de la marque allemande Claas. Ces adresses sont situées dans l'Allier (03) et le Puy-de-Dôme (63).

Le groupe Faurie se diversfie dans le machinisme agricole avec la reprise de trois concessions Claas en Auvergne. ©Faurie

Dans le cadre de son plan de diversification, le groupe de distribution Faurie se développe en acquérant trois sites de Claas Auvergne, installés à Gannat et Moulins (03) ainsi qu'à Issoire (63). Cette opération marque la création d’une nouvelle entité, Faurie Agri, et l’entrée du distributeur automobile dans le domaine du machinisme agricole. Cet achat permet ainsi au distributeur d'être présent sur quatre marchés : automobile, véhicule industriel, mobilité urbaine et désormais machinisme agricole. Il rejoint ainsi un autre acteur de la distribution automobile qui s'est développé depuis de nombreuses années dans le machinisme agricole : BPM. "Nous souhaitons diversifier nos activités tout en restant fidèles à nos valeurs, explique Marc Faurie, président du groupe éponyme, qui indique que les équipes de cette nouvelle acquisition seront maintenues. Ce rapprochement contribuera au développement de solutions agricoles performantes et adaptées aux besoins des exploitants de la région Auvergne." Bientôt centenaire De son côté, Denis Jouanne, président de CRA SAS (Claas Auvergne), se réjouit de ce passage de relais : "Avec un chiffre d’affaires de 855 millions d’euros, le groupe Faurie dispose de la taille et des ressources nécessaires pour accompagner les ambitions futures de Claas". Fondé en 1927 à Brive-la-Gaillarde (19), le groupe Faurie compte aujourd’hui 1 700 collaborateurs répartis sur 68 sites dans 18 départements. Principalement connu pour la distribution des marques Renault, Dacia, Volkswagen, Audi, Opel, MG et Renault Trucks, le groupe poursuit ainsi sa stratégie de diversification amorcée avec ses offres de mobilité sous la bannière Faurie City. À Agen, le groupe Faurie investit pour Volkswagen Pour Claas, fondé en 1913 et leader mondial sur le marché des ensileuses et moissonneuses-batteuses, cette opération s’inscrit dans une logique d’optimisation de son réseau français. Le groupe allemand emploie 12 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de cinq milliards d’euros en 2024.

