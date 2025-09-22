La foire de l'Occasion du groupe Thivolle a tenu toutes ses promesses

La filiale du groupe de distribution automobile organisait, en marge des Journées portes ouvertes, son traditionnel rendez-vous annuel, la foire de l'Occasion. Une opération encore une fois rondement menée, selon la direction d'Auto Thivolle qui partage les retombées chiffrées.

Au parc des expositions de Villefranche (69), Auto Thivolle a vendu 190 des 530 voitures d'occasion acheminées. ©Groupe Thivolle

Les années passent et le succès ne se dément pas. Encore une fois, le groupe Thivolle ressort satisfait du bilan de son événement phare, la foire de l'occasion. Organisé au parc des expositions de Villefranche-sur-Saône (69), du 12 au 14 septembre dernier par sa filiale Auto Thivolle, le rendez-vous consacré au commerce de voitures d'occasion a été classé dans les excellents crus par le groupe de distribution.

Pour cette édition 2025, le concessionnaire, qui travaille majoritairement avec les marques de l'environnement Renault-Nissan, mais aussi Ford et Mazda, avait fait une sélection de 533 voitures d'occasion. "Nous avons mixé tous les types de produits pour garantir une diversité", explique Frédéric Grand, directeur de l'activité VO du groupe Thivolle. Il n'était pas, d'après ses explications, question de basculer dans le déstockage d'assainissement.

En comptant la soixantaine de voitures électriques d'occasion comprises dans le lot composé par les diverses concessions de la plaque, les prix des véhicules allaient de 8 500 à 35 500 euros. Le montant facturé s'est établi en moyenne à 20 504 euros, rapporte le directeur d'activité.

Bilan des courses : pas loin de 190 voitures ont trouvé preneurs, soit plus de 35 % de l'offre présentée. "Nous égalons notre score de l'an passé, dans un contexte de marché que chacun sait difficile. Nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter les équipes", commente Frédéric Grand. Au tableau, il dénombre notamment 22 transactions de voitures électriques, "en grande partie des citadines".

Une trajectoire à 10 000 unités annuelles

Une organisation "militaire", pour ce que la direction d'Auto Thivolle présente comme "certainement la plus grosse foire privée de véhicules d'occasion en France", qui mobilise une garnison complète. Plus de soixante collaborateurs du groupe Thivolle participent au projet. Les cadres disposaient de près de 20 vendeurs, 15 essayeurs, 8 spécialistes du financement, 11 assistantes commerciales et encore un détachement de personnes du marketing, de préparateurs et de convoyeurs.

Dans la semaine qui a suivi, les livraisons ont débuté. Les clients ont été invités à se rendre dans le bâtiment de l'ancienne concession Citroën DS, dont le panneau a été cédé à Nomblot en mars 2022, mais les murs conservés par la famille Thivolle. En consacrant la structure à cette tâche, les délais vont être des plus courts. Il se pourrait d'ailleurs que le concessionnaire pousse l'expérience un peu plus loin à en croire certaines confidences.

Plus tôt cette année, François-Xavier Thivolle a bouclé la reprise de concessions du groupe Meignan qui s'est vendu par appartement. Un périmètre élargi qui amène l'opérateur à envisager autour de 10 000 ventes de voitures d'occasion en 2025. Surtout que, dans les rangs du distributeur, on s'autorise à croire que le dernier trimestre de l'année s'affichera dans le vert. "Nous sommes toujours à +1 % par rapport à l'an passé", dit-on en interne au sujet des résultats commerciaux.