La chute de fréquentation alourdit les parcs de voitures d'occasion en janvier 2026

Publié le 10 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Selon les données compilées par Autobiz, quelque 473 000 voitures d'occasion de moins de sept ans occupaient les parcs des professionnels à fin janvier 2026. Jamais au cours des douze derniers mois, le niveau n'était monté si haut.

Le stock de voitures d'occasion chez les distributeurs a atteint des sommets en janvier 2026 selon Autobiz. ©Le Journal de l'Automobile

Le ralentissement de l'activité dans les points de vente français a provoqué une remontée du nombre de voitures d'occasion en stock chez les professionnels. Selon l'étude mensuelle d'Autobiz, près de 473 000 VO de moins de sept ans occupaient les parcs des revendeurs, à fin janvier. Ce volume est en hausse de 8,2 % en comparaison avec décembre 2025 et de 2,4 % par rapport à l'an passé. Ce total interpelle surtout par le pic qu'il représente. Jamais le volume n'était remonté si haut depuis décembre 2024. Il avait pour habitude d'osciller entre 415 000 et 435 000 unités environ. Il faut dire qu'entre décembre 2025 et janvier 2026, les revendeurs ont perdu 13,5 % de clients. Un mauvais point à l'époque de l'année où les restitutions de flotte s'accélèrent. Pourtant la liquidité du stock ne bascule pas dans le rouge. Autobiz estime que la tendance de consommation pourrait permettre de renouveler l'offre de voitures d'occasion en 2,5 mois. Une prévision meilleure que l'an passé (2,6 mois) et loin de la situation critique de 2024 (3,3 mois). Des prix toujours plus travaillés Pour endiguer le phénomène, les distributeurs se montrent plus "agressifs" sur les tarifs. En janvier 2025, les voitures d'occasion étaient positionnées en moyenne 211 euros sous la cote Autobiz, en décembre dernier, elles se situaient 236 euros sous la cote, et en janvier, les professionnels ont été plus loin. En moyenne, les prix étaient 267 euros sous la recommandation des systèmes. Dégringolade du marché de l'occasion en janvier 2026 Il y a des signaux positifs. Entre les troisième et quatrième trimestres 2025, la demande pour des voitures électriques d'occasion a progressé de 7,7 %, d'après les radars d'Autobiz. Elle n'avait pas été si pressante depuis le premier trimestre 2024. En conséquence, le stock aurait fondu de 2,3 %, à 43 000 unités environ.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet