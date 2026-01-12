Jean-Luc Pérony prend la direction générale de GCA
Publié le 12 janvier 2026
Le fauteuil de directeur général de GCA n'est pas resté vacant longtemps. Ayant décidé de faire valoir son droit de départ à la retraite, Roger Lecharpentier a été remplacé par Jean-Luc Pérony. Une nomination qui a été officialisée par David Gaist, le président, au cours de la traditionnelle convention annuelle du groupe de distribution.
Jean-Luc Pérony officie dans le groupe GCA depuis avril 2015. Les dirigeants du groupe de distribution lui avaient confié non seulement la direction de la plaque bordelaise, mais également la responsabilité des relations avec Toyota. Ce qui a son importance puisque l'opérateur reste le premier partenaire de la marque japonaise en France et en Europe.
Le nouveau directeur général connaît bien l'environnement de cette marque. Et pour cause, après avoir travaillé pour SCOA, une filiale de Paribas, puis pour CFAO entre 1995 et 2023, Jean-Luc Pérony a passé cinq années au sein de Toyota Tsusho Automobiles (TTA). Il assurait des rôles de directeur à Valenciennes (59) puis dans le Bordelais.
Aux côtés de David Gaist, Jean-Luc Pérony a présenté les objectifs 2026. Le groupe GCA se fixe l'ambition de vendre 40 980 VN et 30 762 voitures d'occasion.
