Franchise VO : VPN Auto fait entrer un réparateur de batteries dans son réseau

Voilà une étrangeté corrigée. Le panneau VPN Auto a enfin trouvé un point de vente dans le département du Rhône. Depuis quelques semaines, la franchise dédiée au commerce de voitures d'occasion récentes s'est installée à proximité de Villefranche-sur-Saône (69). Une conquête de territoire que la filiale du groupe Sipa doit à Jordan Gobet.

Avant de s'engager sous les couleurs orange de l'enseigne bordelaise, Jordan Gobet opérait comme courtier automobile. Ses clients, des particuliers, le contactaient pour trouver la voiture répondant idéalement à leur besoin, qu'elle soit neuve ou d'occasion. Il prenait au passage une commission sur la transaction au titre de prestataire de service.

Un mode opératoire qui a ses limites, selon Jordan Gobet. "Il me fallait gérer les demandes de reprise de véhicule", liste-t-il en tête de ses problématiques d'alors. Son ouverture au segment des voitures d'occasion en 2022 ne signifiait pas de constituer un stock. "Dans ma carrière en concession, j'avais pris l'habitude d'acheter des voitures à VPN Auto, il m'a semblé pertinent de les contacter pour faire évoluer mon entreprise", explique-t-il.

Combler le vide laissé par les catalogues VN

En passant par cette franchise, il garde une grande liberté, à la fois de fonctionnement et d'approvisionnement. Il a donc signé un contrat de quatre ans pour mettre le système à l'épreuve. Jordan Gobet se montre confiant : "Il y a une crédibilité aux yeux des clients et aucune concurrence d'un autre VPN Auto à Lyon pour le moment".

Le démarrage s'est fait en douceur. Au mois de février, en l'absence de clarification sur le cadre fiscal, l'entrepreneur a préféré jouer de prudence et temporiser. Ensuite, en mars, il a passé une commande de 50 voitures d'occasion pour alimenter son stock. "Nous cherchons des produits avoisinant les 20 000 euros, souligne Jordan Gobet. Cela convient aux gens qui ne veulent pas acheter du neuf".

Sa stratégie sera justement d’éviter la lutte directe avec les offres de concessionnaires. Les segments qui ont disparu des catalogues de marques, comme les citadines dotées notamment de moteurs diesel, seront l'une de ses priorités de recherche auprès de la centrale d'achat du réseau de franchises.

Doctor Watt, l'entreprise sœur

S'il mise sur les moteurs thermiques sous VPN, il fait le pari des électriques avec son autre activité. L'ancien conseiller commercial en concession Stellantis s'est associé avec deux électrotechniciens confirmés, Guillaume Cout et Frank Morel, pour créer un garage dédié à la réparation de batteries de voitures électriques ou hybrides.

De leur complémentarité d'expérience et de moyens financiers est né Doctor Watt, en octobre 2024. "Nous étions à la recherche d'un projet avec un fort impact positif sur l'environnement, entame Guillaume Cout. Notre insouciance nous a conduits à chercher une solution au manque de structures capables de réparer les batteries défectueuses". Aujourd'hui, Doctor Watt et le site VPN Auto cohabitent sous le même toit.

Dans leur atelier d'une centaine de mètres carrés, les véhicules affluent. Ils sont envoyés par des particuliers, voire par d'autres garagistes ou des concessionnaires démunis devant la nature de la panne à identifier. "Nous n'inventons rien, mais nous avons su adapter le système à la voiture électrique en mettant en place les outils d'identification et de résolution des problèmes", disent les deux électrotechniciens.

Un futur réseau de réparateurs dont profitera VPN Auto ?

En appliquant leur science des systèmes électriques, ils abaissent les coûts. Sur certains dossiers, Doctor Watt est parvenu à trouver une solution pour un montant de réparation divisé par trois par rapport au devis initial. "Il s'agit parfois de remplacer un simple composant", disent les mécaniciens. Un avantage tarifaire qui pourrait plaire aux assureurs et autres garantisseurs, notamment ceux qui sont sous contrat avec VPN Auto.

À plus ou moins long terme, Doctor Watt projette de former des jeunes électrotechniciens spécialisés dans les batteries de voitures électriques et hybrides. Plus que du personnel, ce sont des futurs franchisés que le trio de cofondateurs veut recruter par ce moyen. Un réseau en devenir dont pourrait profiter VPN Auto, alors que les besoins d'entretien vont aller en grandissant dans le réseau de revente de voitures d'occasion.