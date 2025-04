Marché de l’occasion : les électriques poussent sur fond de baisse des prix

Selon les données éditées par AAA Data, les véhicules électriques d’occasion ont progressé de 43,3 % en mars 2025, alors que la tendance de marché était légèrement négative. Au terme du premier trimestre 2025, les ventes ont gagné 39,3 %. Une croissance qui peut être liée à l'évolution des prix.

Au premier trimestre 2025, près de 40 000 électriques d'occasion ont été acquises en France. ©Le Journal de l'Automobile

Alors que les plans pour les ZFE pourraient être abandonnés, les voitures électriques (VEO) continuent d'attirer des acheteurs d'exemplaires d'occasion. D'après les données éditées par AAA Data, les ventes ont bondi de 43,3 % en mars 2025, à 13 884 unités, tandis que le marché français affichait -0,2 %, à quelque 466 700 transactions.

Après un trimestre complet, les Français accumulent près de 40 000 transactions. Un total qui gagne 39,3 % par rapport à l'an passé, sur un marché en croissance de 2,1 %. Il faut cependant relativiser la performance. Les voitures électriques d'occasion ne représentent encore que 2,9 % des remises à la route.

Avec un peu moins de 55 100 unités, les hybrides d'occasion ont accéléré de 46,8 % en mars. Elles cumulent 155 412 transactions depuis le début de l'année (+46,8 %), soit une pénétration de 11,4 % dans le paysage français.

Les électriques et les hybrides mettent à mal les technologies traditionnelles. Les motorisations diesel ont perdu 7,1 % en mars (208 365 unités) creusant le déficit à -4,8 % au cumul des mois par rapport à 2024 (611 415 unités). Pour leur part, les voitures essence d'occasion ont cédé 4,1 % en mars (183 150 unités) et ont basculé dans le rouge à l'échelle du trimestre (-0,9 %, à 539 300 unités).

Des prix revus en faveur des clients

L'attractivité des voitures électriques s'est améliorée, mais il reste des marches à gravir. Si bien que la rotation est encore deux fois plus lente que celle des voitures diesel. Dans son baromètre trimestriel, La Centrale avance qu'il faut 120 jours pour trouver un acquéreur de VE, contre 60 pour un diesel.

"Si les véhicules électriques d’occasion mettent deux fois plus de temps à se vendre que les diesel, ce n’est pas par manque d’acheteurs", retient Anaïs Harmant, directrice marketing de La Centrale. Cela s’explique plutôt par les nombreuses interrogations qu’implique l’achat d’un véhicule électrique d’occasion." Alors les vendeurs réagissent. Ils sacrifient les prix sur l'autel de la compétitivité.

Il en résulte un rapprochement très net entre les électriques et les diesel. Au premier trimestre 2025, les diesel s'affichaient en moyenne à 19 970 euros, soit -0,1 % par rapport au dernier trimestre 2024 (-8,8 % sur un an). Dans le même temps, les électriques ont chuté de 6,4 % pour descendre à un prix de 20 490 euros en moyenne, soit à peine 520 euros de plus qu'une voiture diesel. Depuis douze mois, La Centrale rapporte un rajustement de l'ordre de -17,5 %.

Leboncoin s'est livré au même exercice, en distinguant les canaux BtoC et CtoC. En boutique, les électriques se monnaient en moyenne 26 595 euros, soit 11,1 % de moins que l'an passé au premier trimestre. En parallèle, les diesel s'affichent à 21 552 euros (-7,6 % sur un an). En un an, l'écart de prix entre les deux propositions est passé de 6 524 euros à 5 043 euros.

Les électriques revendues par des particuliers ont, quant à elles, baissé de 10,6 % sur un an, à 21 309 euros. Les prix des diesel ont diminué de 16,7 %, à 10 231 euros. L'écart est ainsi passé de 11 550 euros à 11 078 euros, d'une année à l'autre.

Pour être complet sur le mix énergétique, La Centrale estime à 31 618 euros le prix moyen pour une hybride (-0,9 %) et à 17 900 euros celui d'un modèle essence (-0,5 %). Sur Leboncoin, en BtoC, les voitures d'occasion sont positionnées en moyenne à 22 180 euros pour une essence (-4 %) et 35 748 euros pour une hybride (-3,3 %). En CtoC, il faut compter 13 522 euros pour une essence (-12 %) et 25 426 euros pour une hybride (-8,5 %).