Remarketing : Auto1 constate une remontée des prix des VO entre professionnels

Le tarif des voitures d'occasion remontera-t-il dans les semaines à venir ? S'il est encore trop tôt pour le dire, Auto1 Group rapporte dans son étude mensuelle une hausse des prix de transaction entre professionnels sur sa plateforme de remarketing.

L'indice de prix Auto1 est au plus haut depuis février 2024. ©Le Journal de l'Automobile

Le prix moyen des voitures d'occasion échangées entre professionnels repart à la hausse. Tel est le constat dressé par Auto1 Group dans son étude mensuelle de l'évolution de la situation. Le géant allemand du remarketing estime à 138,8 le niveau de son indice en mars 2025, soit 1,8 point au-dessus de celui de février 2025.

Surtout, les montants négociés reviennent à une hauteur inédite depuis février 2024, quand l'indice était à 141,2. Il est même légèrement supérieur à la moyenne constatée au cours de l'année dernière (138,1). Pour mémoire, la base 100 a été établie en janvier 2015.

Cette situation est d'autant plus déconcertante que l'indice d'Auto1 Group avait chuté, en janvier dernier, au plus bas niveau enregistré depuis trois ans et demi. Il était en effet revenu à 135,2. Ce qui laisse penser qu'une nouvelle phase d'inflation pourrait s'installer chez les distributeurs de voitures d'occasion. Il ne faut pas exclure l'hypothèse d'une évolution du mix de produits recommercialisés.

Les moteurs essence et diesel tiennent leurs tarifs

Dans cette édition de fin de trimestre, Auto1 Group a fait un focus sur les énergies. En prenant pour base 100 le mois de janvier 2019, il faut tout d'abord souligner que tous les prix sont encore supérieurs à la tendance de l'époque.

Avec un indice de 115,7 en mars 2025, les voitures d'occasion essence restent les mieux valorisées par rapport au point de référence. Elles devancent les diesel, dont l'indice de prix s'élève à 112,2.

Les voitures d'occasion dotées de motorisations alternatives sont revenues à une situation tarifaire plus proche de celle de départ. À 108,8, l'indice de prix des voitures hybrides d'occasion semble s'être durablement stabilisé. Bien plus volatile dans le temps, l'indice de prix des voitures électriques a globalement chuté depuis mi-2023 pour s'établir à 102,5 en mars 2025.