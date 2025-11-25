Florence Gete cède la présidence du GAAP à Karim Hamadache

À la présidence du Groupement des agents automobiles Peugeot (GAAP) depuis dix ans, Florence Gete quitte ses fonctions. Elle cède sa place à Karim Hamadache, vice-président de l’organisation professionnelle et agent Peugeot et Renault dans la Drôme.

Florence Gete quitte la présidence du GAAP. ©LinkedIn-Florence Gete

C’est au cours de l’assemblée générale du Groupement des agents automobiles Peugeot (GAAP), le 22 novembre 2025, que Florence Gete a quitté la présidence de l'organisation. Elle laisse sa place au vice-président du groupement, Karim Hamadache, agent Peugeot et Renault à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme.

Agent de la marque au lion en Auvergne-Rhône-Alpes, Florence Gete a consacré plus de 20 ans de sa carrière au GAAP, dont 10 ans à la présidence du groupement. Cinq mandats marqués par "les négociations contractuelles, la création de Stellantis et le Green Deal", comme elle le précise dans son post LinkedIn. "Je me suis battue pour garder notre indépendance avec toujours la volonté de faire rayonner la marque", ajoute-t-elle.

Elle intègre l’organisation professionnelle en 2005 en tant que membre du bureau régional avant de devenir, en 2007, première déléguée de la région Sud-Est. Florence Gete devient par la suite vice-présidente nationale auprès de Jérôme Flachy pendant six ans.

"J’ai toujours essayé de trouver le juste équilibre dans la relation constructeur-concessionnaire-agent, en essayant de comprendre les enjeux et responsabilités de chacun. Je pars avec le sentiment d'un cycle accompli, je laisse un groupement organisé, fort et reconnu", conclut-elle dans son message sur le réseau social professionnel.